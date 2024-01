Hogwarts Legacy: “Unsichtbar machen”, so einfach geht es!

Unter den zahlreichen Zauberutensilien, die uns zur Verfügung stehen, ist der Unsichtbarkeitstrank zweifellos einer der faszinierendsten in Hogwarts Legacy. Auch wenn wir nicht mit dem legendären Unsichtbarkeitsumhang der “Heiligtümer des Todes” herumlaufen können, ist dieser Trank dennoch ein mächtiges Werkzeug, um uns für kurze Zeit ungesehen zu machen. Immerhin ist das “Unsichtbar machen” in Hogwarts Legacy von ganz wichtiger Bedeutung!

Wie trinkst du den Unsichtbarkeitstrank in Hogwarts Legacy?

In der magischen Welt von Hogwarts Legacy gibt es Momente, in denen du dich unsichtbar machen musst, um heiklen Situationen zu entkommen oder unauffällig an Feinden vorbeizukommen. Dieses fantastische Getränk kann dabei helfen – wenn du weißt, wie man es richtig trinkt!

Als Hogwarts-Schüler wirst du in Professor Sharps Aufgabe 2 aufgefordert, sowohl “Donnerbräu”- als auch “Unsichtbarkeitstränke” zu trinken. Öffne dein Werkzeugrad und wähle den Unsichtbarkeitstrank aus. Je nach Plattform, auf der du spielst, kannst du die entsprechende Taste drücken:

PlayStation: “L1”

Xbox: Schaltfläche “LB”

PC: Tab-Taste

Nintendo Switch: “L”

Halte nun den Unsichtbarkeitstrank in deiner Hand und trinke ihn, indem du dieselbe Taste drückst, mit der du das Werkzeugrad geöffnet hast. PC-Spieler nutzen dafür die Taste “F” (Standard-Einstellungen).

Woher bekommst du den Unsichtbarkeitstrank?

Nicht jeder hat von Anfang an Zugang zu diesem mysteriösen Elixier. Glücklicherweise gibt es mehrere Möglichkeiten, ihn zu beschaffen. Beispielsweise kannst du den Unsichtbarkeitstrank für 500 Galeonen bei J. Pippins Tränke in Hogsmeade kaufen. Doch es gibt auch einen cleveren Trick: Die Nebenquest “Eine anspruchsvolle Lieferung” bietet dir den Trank als Geschenk an.

Für diejenigen, die die Mühe nicht scheuen, ihn selbst zu brauen, hier ist das Rezept für den Unsichtbarkeitstrank in Hogwarts Legacy:

Springende Fliegenpilzkappen

Knöterichzweig

Troll Bogeys

Diese Zutaten können in verschiedenen Geschäften erworben oder während deiner Abenteuer durch Erkunden und Feinde besiegen kostenlos gesammelt werden. Du kannst auch den Hopping Pot nutzen, der alle 12 Minuten Tränke herstellt.

Tipp für Zauberlehrlinge, die sich in Hogwarts Legacy “Unsichtbar machen” wollen!

Der Unsichtbarkeitstrank mag kurz wirken, aber hier ist ein Geheimtipp: Der Desillusionierungszauber ist vielseitiger und wird freigeschaltet, wenn du die Hauptquest “Eingeschränkter Bereich” in der Hogwarts-Bibliothek startest. Dieser Zauber bietet eine bessere Tarnungsmöglichkeit, die nicht an eine begrenzte Zeit gebunden ist.

So erhältst du den Umhang der Unsichtbarkeit in Hogwarts Legacy

Für viele, die sich in Hogwarts Legacy auf ihre Abenteuer begeben, ist der Umhang der Unsichtbarkeit ein Symbol aus der Harry-Potter-Welt, das sie gerne in ihren Besitz bringen würden. Doch anders als der Unsichtbarkeitstrank, der zeitweise die Unsichtbarkeit gewährt, ist der Umhang ein Kuriosum im Spiel, das während einer besonderen Quest erlebbar wird.

Standort des Umhangs der Unsichtbarkeit: In einer der fesselnden Quests von Niamh Fitzgerald, die Spieler ab Level 23 erreichen können, schlüpfst du in die Rolle von Professor Black. In dieser spannenden Geschichte musst du die Heiligtümer des Todes finden, darunter auch den Umhang der Unsichtbarkeit, um den Tod selbst zu bezwingen.

Als du dich inmitten einer von Todesschatten umgebenen Stadt wiederfindest, wird klar, dass das Verbergen deine oberste Priorität ist. Hier kannst du nur auf den Desillusionierungszauber zurückgreifen und musst geschickt Hindernisse nutzen, um unentdeckt zu bleiben.

Der Moment der Enthüllung: Nähert man sich dem Finale dieser Quest, erblickt man auf einem Plateau einen leuchtenden Stein, der den Umhang der Unsichtbarkeit symbolisiert. Sobald du ihn ergreifst, wirst du unsichtbar und hast die Möglichkeit, das Gebiet unentdeckt zu verlassen, sofern du die Schatten des Todes geschickt umgehst.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Umhang der Unsichtbarkeit sowie die anderen Heiligtümer des Todes in dieser Quest als kurzzeitige Elemente dienen. Der Umhang kann nicht behalten werden, aber du kannst jederzeit auf den Unsichtbarkeitstrank oder den Desillusionierungszauber zurückgreifen, um dich zu tarnen.

Hogwarts Legacy erschien zuerst für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Es folgten Versionen für Xbox One und PS4. Schließlich erschien der Titel auch für die Nintendo Switch, mit einigen technischen Einschränkungen. Angeblich ist bereits eine Fortsetzung, Hogwarts Legacy 2, in Arbeit.