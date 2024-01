Top-Downloads 2023 im PlayStation Store: Welches Spiel dominierte?

Welches Spiel aus dem Jahr 2023 wurde im PlayStation Store am meisten heruntergeladen? Darauf haben wir von Justin Corrie, PlayStation Blog-Korrespondent, heute eine Antwort erhalten.

Jetzt wollen wir mal genauer hinschauen, welche Games sich im PlayStation Store besonders hervorgetan haben. Hier sind die Spitzenreiter aus Europa und den USA/Kanada:

PS5 – PlayStation Store-Charts für 2023

Folgende PS5-Spiele wurden in Europa am meisten heruntergeladen:

EA Sports FC 24 Das Fußballfieber griff um sich, und EA Sports FC 24 führte die Rangliste an. Mit beeindruckender Grafik und realistischem Gameplay konnte niemand dem Fußballrausch widerstehen. Hogwarts Legacy Zauberei und Abenteuer: Hogwarts Legacy verzauberte die Spieler mit einer offenen Welt voller Magie und Geheimnisse. Ein Muss für alle Harry-Potter-Fans. Call of Duty: Modern Warfare 3 Die Modern-Warfare-Reihe riss erneut alle mit, und der dritte Teil begeisterte nicht nur die Veteranen, sondern lockte auch neue Rekruten an. GTA 5 Los Santos war auch 2023 noch der Hotspot für Chaos und Spaß. GTA 5 behauptete sich weiterhin als ein Dauerbrenner. Marvel’s Spider-Man 2 Schwing dich durch die Stadt: Spider-Man begeisterte erneut mit atemberaubenden Abenteuern und spektakulären Kämpfen. Eine Liebeserklärung an den beliebten Superhelden.

In den USA/Kanada führten Hogwarts Legacy, Modern Warfare 3 und Marvel’s Spider-Man 2 die Rangliste an.

PS VR 2-Spiele: Pavlov begeisterte in den USA/Kanada und Europa. Die VR-Welt erlebte einen weiteren Höhepunkt, und Spieler tauchten mit Pavlov in ein faszinierendes Abenteuer ein, dass stark an Counter-Strike erinnert. Auch Beat Saber bleibt ein Dauerbrenner und zeigte erneut, wie VR Gaming begeistern kann.

PS4 – PlayStation Store-Charts für 2023

Folgende PS4-Spiele wurden in Europa am meisten heruntergeladen:

EA Sports FC 24 Auch auf der PS4 war Fußball König. EA Sports FC 24 setzte sich auch hier an die Spitze, und Spieler genossen das Geschehen auf dem virtuellen Rasen. Minecraft Klötzchenwelten und unendliche Kreativität: Minecraft blieb ein Dauerfavorit und begeisterte Spieler aller Altersgruppen. Red Dead Redemption 2 Der Wilde Westen lockte erneut mit einer epischen Geschichte und einer atemberaubenden offenen Welt. Red Dead Redemption 2 eroberte weiterhin die Herzen der Spieler. GTA 5 Klar, auch auf der PS4 behielt GTA 5 seinen festen Platz. Die Faszination für die kriminelle Unterwelt von Los Santos kannte keine Grenzen. FIFA 23 Der Klassiker unter den Fußballspielen durfte auf der PS4 nicht fehlen. FIFA 23 bot gewohnte Qualität und spannende Matches.

In den USA/Kanada war Modern Warfare 3 vor Hogwarts Legacy der Hit.

“Free to Play”-Games

Hier sind sich Europa und die USA/Kanada einig:

Fortnite Der Battle-Royale-Gigant dominierte weiterhin die kostenlosen Charts. Mit ständigen Updates und neuen Inhalten hielt Fortnite die Spieler fest im Griff. Roblox Eine Plattform, unzählige Spiele: Roblox begeisterte vor allem junge Spieler mit seiner Vielfalt und Kreativität. Call of Duty: Warzone Das Call-of-Duty-Universum eroberte auch die kostenlose Szene. Warzone bot packende Kämpfe und begeisterte Fans des Genres.

Die komplette Liste der Top-Download-Spiele im PlayStation Store findest du im Blog-Eintrag auf PlayStation.com.