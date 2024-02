Modern Warfare 3: Activision verbannt Sniper aus Ranked-Matches

Activision hat alle Scharfschützengewehre im Ranked-Modus Modern Warfare 3 verbannt. Dies steht im Einklang mit der Art und Weise, wie die professionelle Szene Call of Duty spielt, da sich die Profispieler kurz nach der Veröffentlichung des Spiels auf ein Verbot dieser Waffenkategorie geeinigt haben.

Die Scharfschützengewehre von Modern Warfare 3 können auf bestimmten Karten und in bestimmten Modi ein spielveränderndes Werkzeug sein, wenn sie in den richtigen Händen sind. Vor dem neuen Update wurden Spieler im Ranglistenspiel oft zu Beginn eines Matches auf Highrise oder zu Beginn einer Such- und Zerstörungsrunde auf Terminal ins Visier genommen. Scharfschützengewehre wie das KATT-AMR sind in der Regel in der Lage, mit einem Schuss zu töten und sind handlich, was geübten Scharfschützen in bestimmten Szenarien einen Vorteil verschafft. Das Scharfschießen ist in der Call-of-Duty-Community ein einzigartiger und ikonischer Ausdruck von Können. Jedoch hat der Publisher Activision kürzlich einen wenig überraschenden Schritt gemacht.

Verbotene Waffen im Modern Warfare 3 Ranglistenspiel

Alle Scharfschützengewehre

Alle LMGs

Alle Kampfgewehre

Alle Schrotflinten

Alle Raketenwerfer

Riot Shield

Drei Pistolen (COR-45, TYR, und WSP Stinger)

Zwei SMGs (HRM-9 und RAM-9)

Sieben Sturmgewehre (FR 5.56, DG-58, Holger 556, MTZ 556, SVA-545, BP50 und RAM-7)

Alle Modern-Warfare 2-Waffen

Nach dem neuesten Update für Modern Warfare 3 können Spieler im Ranglistenspiel keine Scharfschützengewehre mehr benutzen. Einige Fans haben ihre Enttäuschung über diesen Schritt geäußert, da im Ranglistenspiel bereits ein Großteil der Waffen aus dem Spiel entfernt wurde. Neben den Scharfschützengewehren wurden im Ranglistenspiel auch alle Kampfgewehre, LMGs, Schrotflinten, Werfer, drei Pistolen, zwei SMGs und sieben Sturmgewehre entfernt. Fairerweise muss man sagen, dass die meisten dieser Waffen aus gutem Grund entfernt wurden. Sie waren entweder übermächtig oder nicht wettbewerbsfähig. Fans des Ranglistenspiels haben jetzt jedoch eine noch begrenztere Auswahl an Waffen. Viele Spieler betrachten Waffen wie die MCW und die Rival-9 als Pflichtausrüstung.

Glücklicherweise wurde die Striker 9 durch das jüngste Update von Modern Warfare 3 erheblich aufgewertet. Einige hochrangige Ranked-Spieler berichten, dass das Gewehr zusammen mit der Rival-9 ein durchaus brauchbares SMG im Ranked Play ist. Es könnte hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass die Striker 9 eine andere Waffe ist als der Striker. In Bezug auf zukünftige Ranked-Play-Updates wurden in der Season-2-Roadmap von Call of Duty keine Erweiterungen für den Modus im späteren Verlauf der Saison erwähnt. Es ist jedoch möglich, dass einige der neuen Karten von Season 2, wie z.B. Vista oder Departures, irgendwann in der Zukunft hinzugefügt werden. Eine DLC-Karte aus Season 1 wurde kürzlich zum Ranked Play hinzugefügt.

Worum geht es in Modern Warfare 3?

Modern Warfare 3 ist ein Ego-Shooter-Videospiel, das von Sledgehammer Games, Treyarch, Infinity Ward und anderen Studios entwickelt und von Activision veröffentlicht wurde. Es ist der dritte und letzte Teil der Modern-Warfare-Reihe, die ein Teil der größeren Call-of-Duty-Reihe ist. Das Spiel erschien am 10. November 2023 für PC, PlayStation, und Xbox.

Das Spiel bietet drei verschiedene Modi: Kampagne, Mehrspieler und Zombies. In der Kampagne folgt der Spieler der Geschichte von Captain Price und Task Force 141, die gegen den ultranationalistischen Kriegsverbrecher Vladimir Makarov kämpfen, der die Welt in einen globalen Konflikt stürzt. Im Mehrspielermodus kann der Spieler online oder lokal mit anderen Spielern auf verschiedenen Karten und Modi antreten, die sowohl klassische als auch neue Inhalte bieten. Im Zombies-Modus muss der Spieler mit anderen Spielern zusammenarbeiten, um in einer offenen Welt gegen Horden von Untoten zu überleben und Geheimnisse zu entdecken.