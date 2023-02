Hogwarts Legacy: Denkmal für verstorbenen Schauspieler im Spiel

Das Open-World-Action-Rollenspiel beinhaltet ein Denkmal für Robbie Coltraine, dass an den verstorbenen Hagrid-Schauspieler erinnert.

Hogwarts Legacy ist von Harry Potter-Fans erschaffen worden, so viel ist sicher. Spieler haben nun ein Denkmal für den verstorbenen schottischen Schauspieler Robbie Coltraine gefunden, den man als Rubeus Hagrid besser kannte.

Avalanche Software, die Entwickler hinter dem massiven Open-World-Action-Rollenspiel, haben einige Anspielungen auf die Harry Potter-Filme eingebaut.

TikTok-Video zeigt Grabstein von Hagrid

Auch wenn es zeittechnisch nicht zusammenpasst, da die Harry Potter-Bücher viel später in Hogwarts, Hogsmeade und Co spielen, gibt es in Hogwarts Legacy einen kleinen Grabstein mit einem geschnitzten Hippogreif auf der Vorderseite, der eindeutig auf Hagrids tierischen Begleiter Seidenschnabel verweist. Diesen konnten Fans das erste Mal in “Harry Potter und der Gefangene von Askaban” sehen.

Die Geste hat viele Fans berührt, die das kleine Detail im Spiel gefunden haben.

Halbriese bekommt Denkmal in Hogwarts Legacy

Robbie Coltraine ist vor allem für seine Rolle als Rubeus Hagrid in den Harry Potter-Verfilmungen bekannt. Er starb im Oktober 2022. Nun fragen sich Spieler, ob es noch andere Denkmäler für verstorbene Schauspieler gibt.

Warum trifft man Hagrid nicht in Hogwarts Legacy? Hagrid wurde 1928 geboren und Hogwarts Legacy spielt irgendwann im 19. Jahrhundert.

