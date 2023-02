Wie viele verschiedene Enden hat Hogwarts Legacy?

Es gibt mehr als ein Ende für Hogwarts Legacy. Welche Auswirkungen haben deine Entscheidungen auf das Endergebnis?

Wie Hogwarts Legacy endet entscheidest du selbst. - (C) Warner Bros. - Bildmontage

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Wie kann Hogwarts Legacy enden? Beziehungsweise wie viele Möglichkeiten gibt es, wie das Open World-Action-Rollenspiel von Avalanche Software abgeschlossen wird? Es ist gut zu wissen, dass dieser Titel mehr als ein Ende hat. Der Guide-Artikel ist (so gut wie es ging) spoilerfrei.

Hogwarts Legacy: Alle Enden erklärt

Insgesamt gibt es drei Endungen, die du als Spieler erreichen kannst, während du das Spiel (die Haupt-Quests) durchspielst:

WERBUNG

Gutes Ende

Böses Ende

Wahres/Geheimes Ende

Die ersten beiden Enden sind relativ einfach zu erreichen: welche endgültige Entscheidung du vor dem letzten Kampf im Spiel triffst. Alle vorherigen Entscheidungen sind nicht bedeutend. Die Hauptentscheidung, wie das Spiel also enden wird, triffst du also relativ am Ende.

Es gibt jedoch ein “geheimes Ende”, ein “Wahres Ende”. Das ist schon etwas kniffliger.

Wie erreiche ich das geheime Ende in Hogwarts Legacy?

Unabhängig davon, wie du dich vor dem letzten Kampf entscheidest, ist es nicht ausgeschlossen, dass dein Spielcharakter der nächste Voldemort wird. Diese Möglichkeit für das Wahre/Geheime Ende gibt es in Hogwarts Legacy nur, wenn du Level 34 erreicht hast. Im Grunde musst du viel Erfahrung sammeln und nicht nur die Hauptquest abschließen. Um präzise zu sein: Abschluss aller Nebenquests, Handlungsstränge und Rätsel.

Erst wenn du diese umfangreiche Liste abgearbeitet hast, hast du Zugriff auf die verbleibenden Storyline-Missionen, die in einer neuen Szene enden. Natürlich kannst du jetzt auf YouTube danach suchen, aber macht es wirklich Sinn?

Mehr Hogwarts Legacy Guides

Nachdem unser Testbericht zu Hogwarts Legacy erschienen ist werden wir laufend neue Guides zum Spiel online stellen. Wir haben schon ausführlich erklärt, wie PC-Spieler von Hogwarts Legacy Mods installieren können (auf eigene Gefahr!). Außerdem erklären wir euch, wie die Audio Sprache geändert werden kann.

Wer sich lieber selbst Tränke braut, muss dafür die richtigen Zutaten parat haben. Ein “Sorgenkind” sind die Ashwinder-Eier, die es nur selten gibt. Und natürlich haben wir zusammengestellt, wie man sich richtig in Hogwarts Legacy heilt. In einem anderen Artikel erklären wir dir, wie du Kreaturen/Tiere fangen und züchten kannst.