Hogwarts Legacy: Audio Sprache ändern

ich spiele einfach lieber so.

Ja, ich gestehe. Ich bin so ein Original Audio Freak. Filme, Serien aber mittlerweile auch Spiele bevorzuge ich in der Original Audio. Folglich also primär auf Englisch. Umso mehr, wenn eine der Figuren im Spiel von einem mir bekannten Schauspieler oder Schauspielerin vertont wurde. Wie Odin in God of War Ragnarok oder nun in Hogwarts Legacy Schulleiter Black, welcher von niemand geringerem als Simon Pegg gesprochen wird. Ich war aber überrascht als das Spiel komplett auf Deutsch startete und ich keine Option fand die Audio Sprache von Hogwarts Legacy im Spiel zu ändern.

Wie kann man nun die Audio Sprache von Hogwarts Legacy ändern?

Es hat sich mehr oder weniger eingebürgert, dass Games aktuell nicht mehr mit allen Sprachen erscheinen. Oder besser gesagt, nicht mehr mit allen Sprachen installieren. Dies soll vermutlich Speicherplatz Anforderungen reduzieren, so mein Verdacht. Und so findet sich auch das entsprechende Setting für die Umstellung nicht mehr im Spiel selbst. Um die Audio Sprache von Hogwarts Legacy zu ändern, müsst ihr also zuerst aus eurem Spiel aussteigen und in den Homescreen. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, dass ich dies nur für die PlayStation exakt sagen kann. Wie diese Option auf Xbox oder PC zu finden ist, weiß ich leider nicht.

Im Homescreen müsst ihr nun einfach Hogwarts Legacy auswählen und die Options Taste drücken. Das nun erscheinende Dropdown Menü gibt euch unter Anderem die Auswahl “Spielinhalte verwalten”. Hier könnt ihr normalerweise einsehen, welche DLCs und Add Ons ihr installiert habt und auch nutzt. Aber auch weiter unten in diesem Feld, findet ihr die einzelnen Sprach Pakete die man Downloaden kann. Hier müsst ihr nun die entsprechende gewünschte Sprache einfach herunterladen, die Installation abwarten und danach das Spiel neu starten. Dies wird allerdings nur die Audio Sprache ändern. Aus irgendeinem Grund konnte ich die Text und Menü Sprache NOCH nicht ändern.