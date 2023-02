Hogwarts Legacy – Kampfarena der dunklen Künste (Tipps & Tricks)

Kämpfen leicht gemacht

Früher oder später werdet ihr eine dieser Arenen finden. Und dort trefft ihr dann auf Wellen von Gegenern. Welle nach Welle werdet ihr euch vielen Gegnern gleichzeitig stellen müssen. Mit diesen Tipps und Tricks werdet ihr aber in Hogwarts Legacy die Kampfarena der dunklen Künste definitiv etwas leichter bestehen. Es ist alles eine Frage des richtigen Timings und gegen wen ihr welchen Zauberspruch richtet.

Hogwarts Legacy: Tipps und Tricks für die Kampfarena

Was ihr in der Arena wohl als Erstes feststellen werdet, ist dass ihr nicht mehr eure regulären Zaber ausgerüstet habt. Denn in der Arena kämpft ihr hauptsächlich mit den unverzeihlichen Flüchen. Nachdem diese im Spiel selbst erst sehr spät erlernt werden und man somit recht wenig Erfahrung damit mit in die Arena bringt, möchte ich euch mit diesen wenigen Tipps und Tricks die Kampfarena in Hogwarts Legacy etwas erleichtern. Denn mit der richtigen Strategie, sind die Wellen aus Gegnern überschaubar.

Crucio und Imperio sind die beiden Zauber die ihr im Auge behalten müsst. Sobald eine Welle startet, verschafft euch einen Überblick über eure Gegner. Ihr müsst Ausschau halten nach entweder dem größten Monster (Trolle, Riesenspinnen) oder der mächtigsten Person. Meist erkennbar an dem Erscheinungsbild (auffälligeres Outfit). Und da knallt ihr den Imperio Fluch drauf. Denn so kämpft dieser Gegner nun FÜR euch. Crucio wendet ihr einfach an einem beliebigen Gegner an, sodass dieser außer Gefecht ist für eine Weile.

Diese beiden Flüche müsst ihr wirklich im Auge behalten, denn sobald sie vergehen, müsst ihr nachsetzen. Mit Imperio sofort wieder die Kontrolle über den Troll oder den mächtigsten Zauberer übernehmen, damit dieser sich nicht gegen euch stellt. Und wieder mit Crucio jemanden lahmlegen!

Avada Kedavra gut getimed nutzen!

Natürlich ist man versucht und zu Recht neugierg den Todesfluch Avada Kedavra zu nutzen und damit einfach Alle Gegner zu Staub zu zaubern. Allerdings solltet ihr diesen Fluch wirklich nur mit dem richtigen Timing zu nutzen. Das heißt gleich zu beginn der Welle. Vorsichtig dass ihr nicht euren Imperio “Diener” trefft oder den unter Crucio leidenden. So würdet ihr den ersten Zauber verschwendet haben. Zielt also auf jemand ganz anderen. Und sollte die Welle kurz vor dem Ende sein und nur noch wenige Gegner am leben. Hebt euch Avada Kedavra lieber für die nächste Welle auf, denn der Cooldown dauert richtig lange.

Im Kampf selbst achtet auf Ausweichmanöver und perfekt getimed gesetze Abwehrzauber mit Konterangriffen. Dauerhaftes Angreiffen und konstantes drücken des Triggers, wird euch offen und unaufmerksam lassen. Dann seid ihr ein gefundenes Fressen für die zahlreichen Angriffe von allen Seiten. Und vergesst nicht auf die Gegenstände und Fässer die ihr auf Gegner schleudern könnt. Denn diese haben einen unglaublich hohen Schadenswert. Mit diesen kleinen Tipps und Tricks sollte die Kampfarena in Hogwarts Legacy euch nur wenige Versuche kosten.