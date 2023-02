Hogwarts Legacy – 4 Geheime Orte und Eingänge

Ist das eine Wand oder eine Tür?

Wenn ich euch nun sage dass es in Hogwarts Legacy geheime Orte und Eingänge gibt. Sagt ihr, und das absolut zu Recht, “No Shit Sherlock!?” Allerdings gibt es einige richtig geheime Orte, deren Eingänge alles Andere als klar sichtbar sind. Mal müsst ihr in das Maul eines Frosches springen, mal direkt in eine Wand hinein laufen. Und wiederum ein anderes Mal, müsst ihr die Brine kitzeln. Aber das wissen jene, welche die Bücher gelesen haben am besten.

Geheime Orte in Hogwarts Legacy: Die Tür ohne Treppe

Da gibt es eine Tür, ganz in der Nähe des hinteren Ausgangs mit der langen Holzbrücke. Diese Tür scheint nicht zugänglich da es keine Treppe gibt und wir in der Schule nicht fliegen können. Geheime Orte in Hogwarts Legacy die ich euch zeigen will Platz 1 gebührt dieser Tür. Denn um Zugang zu diesem Raum zu erhalten, müsst ihr euch an dieser Stelle im Bild einfach umdrehen. Ihr findet neben der Treppe hinter euch eine Frosch Statue. Springt in sein Maul um in den geheimen Raum zu gelangen. Hier noch zwei Screenshots von dem Frosch und dem Standort dieser Tür im Schulgebäude: