Hogwarts Legacy – Ausrüstung und Aussehen verändern

Transmogrifikation kann man übersehen

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Oh wie ich doch anfällig bin für Games mit Loot. Rollenspiel Abenteuer in denen es hunderte und tausende Gegenstände zu finden und entdecken gibt. Allerdings geschieht dann etwas, dass mich in sehr Spielen ärgert. Man wechselt ständig die Ausrüstung auf das Teil mit den besten Werten. Nur sieht dieses Ausrüstungsteil meistens furchtbar aus. In Hogwarts Legacy kann man zum Glück alles an Ausrüstung verändern dank Transmogrifikation.

Wie kann ich die Ausrüstung in Hogwarts Legacy verändern?

An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich erst nach zu vielen Spielstunden, Entdeckungstouren und bereits verkauften Gegenständen drauf kam, wie das eigentlich geht. Weil ich ganz ehrlich gesagt diese direkte Fußnote einfach übersehen habe. Für jene da draußen denen es genauso gehen könnte, ist hier die ganz simple Erklärung. Wenn ihr in eurem Ausrüstungs Menü seid, wählt eines der Items mit dem Cursor aus ohne “drauf zu klicken”. Und es öffnet sich das Info-Blatt.

WERBUNG

Und unten seht ihr bereits im Screenshot die Zeile welche ich so lange übersehen habe. “Viereck drücken und Erscheinungsbild Ändern”. Hier könnt ihr in Hogwarts Legacy eure komplette Ausrüstung verändern. Oder sogar verschwinden zu lassen. Wie ihr in dem Screenshot sehern könnt, trägt mein Charakter eigentlich einen Hut und eine Maske. Jedoch Nichts davon ist zu sehen. Ihr könnt aber auch die Optik jedes Gegenstandes auswählen, welchen ihr Ingame bisher gefunden habt.

Sollte euch also danach sein in Unterwäsche durch die Welt zu zaubern. Es könnte ein sehr lustiges Bild abgeben, den dunklen Zauberern das Leben schwer zu machen, während ihr in einer Long John Unterwäsche und einem Zauberer Spitzhut euren Zauberstab schwingt. Hier findet ihr nicht nur die DLC Bonus Skins sondern auch viele der Questbelohungen und in Truhen gefundenen Skins. So könnt ihr cool aussehen ohne auf die guten Stats zu verzichten.