Hogwarts Legacy: Schleudere einem Troll seine Keule ins Gesicht

Wie soll das gehen?

Wenn ihr schon viele Stunden in der zauberhaften Welt rund um diese legendäre Schule gesteckt habt, dann habt ihr bestimmt auch mehr als genug Kämpfe hinter euch gebracht. Es tauchen währenddessen immer wieder diese Zusatz-Aufgaben im Kampf auf. Unterbrich diesen Zauber mit jenem Zauber. Wirf ein Sprengfass. Verlangsame bestimmte Gegner. Und Hogwarts Legacy fordert von uns auch “Schleudere einem Troll seine Keule ins Gesicht”. Aber wie zur Hölle geht das?

Hogwarts Legacy: Wie Schleudere ich dem Troll endlich diese Keule ins Gesicht?

Wer jetzt zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß beim Lesen dieses Titels gehabt. Aber wie soll das nun funktionieren? Wenn es euch so geht wie meiner lieben Frau, die beim dreihundertvierundsiebzigsten Mal “Expelliarmus” fluchend vor der PlayStation 5 saß, und mich fragend ansah mit dem Satz “Der lässt die scheiß Keule nie fallen, wie soll das dann bitte gehen?”. Dann will ich euch jetzt erlösen. Denn der Zauber den ihr braucht ist ein ganz Anderer. Ihr könnt diesen Move nur ausführen, wenn ihr “Flippendo” ausgestattet habt. Wenn ihr also das nächste mal in Hogwarts Legacy die Aufgabe aufblitzen seht “Schleudere einem Troll seine Keule ins Gesicht” müsst ihr eure Zauber kurz neu ordnen.

Seht zu dass ihr Flippendo dabei habt und geht in die Konfrontation. Nun müsst ihr den Troll eine Weile ärgern. Am Besten tut ihr das mit dem Standard-Angriff. Haltet dabei genug Abstand um nicht in den Boden gestampft zu werden. Und weicht den Felsbrocken aus, die der Troll auf euch schleudern wird. Denn ihr müsst auf einen bestimmten Angriff von ihm warten. Wenn dieser nämlich auf euch zu stürmt und versucht euch mit der Keule zu erwischen. Dabei schlägt der Troll zunächst einen seitlichen Schwung. Unter diesem müsst ihr euch ducken. Als nächstes folgt ein schwerer Zweihand-Überkopf-Angriff. Bei diesem bleibt die Keule kurz im Boden “stecken”. JETZT müsst ihr Flippendo einsetzen! Und viola! Aufgabe erfüllt.

Wollt ihr Trolle ganz easy erledigen?

Wenn ihr nicht zufällig bereits im Besitz des unverzeihlichen Fluches “Avada Kedavra” seid, kann so ein Kampf mit einem Troll doch recht anstrengend werden. Man kann sich regelrecht plagen, biss dieser endlich liegt. Besonders wenn man das Pech hat, auf zwei Trolle gleichzeitig zu treffen. Es gibt aber einen kleinen Trick wie man diese ganz leicht besiegen kann, in den richtigen Situationen. Denn die AI hinter den Trollen läuft euch nach egal wohin ihr geht, oder fliegt. Wenn ihr also auf euren Besen aufsetzt und über den Rand einer Klippe fliegt, springen die Trolle so selbst in ihren Untergang.

Das ist nicht an allen Orten möglich. Solltet ihr aber wissen, dass irgendwo in der Nähe eine Klippe ist. Schnappt euch euren Besen und fliegt den Trollen ein Stück davon. Und wartet einfach darauf, dass sie sich selbst erledigen. Aber vergesst aber nicht vorher noch die Hogwarts Legacy Aufgabe “Schleudere einem Troll seine Keule ins Gesicht” auf dem Boden zu erledigen.