Halo Infinite: Erste “technische Vorschau” startete nicht wie geplant

Halo-Insider auf der ganzen Welt bereiteten sich heute auf die lang erwartete erste technische Vorschau von Halo Infinite vor, doch der Start war alles andere als gut. Spieler warteten stundenlang, nachdem der HaloWayPoint mit den Codes abgestürzt war. Auch gab es seitens von 343 keine E-Mails im Postfach, wie versprochen.

Die Vorschau wurde versprochen, am 29. Juli gegen 21 Uhr zu starten. Das Problem ist, dass die Spieler ihre Codes entweder auf der Halo WayPoint- Website oder per E-Mail erhalten mussten, um den frühen Build des Spiels herunterzuladen. In unserem Fall kam die E-Mail erst um 3:45 Uhr an, also fast 7 Stunden später.

Die Website stürzte ungefähr zu dem Zeitpunkt ab, als die Vorschau gestartet wurde, und die E-Mails waren nirgendwo zu finden.

Halo Infinite: Technische Startschwierigkeiten der technischen Vorschau

Einige Streamer waren bereits online, die unbedingt als einer der ersten das Gameplay von Halo Infinite zeigen wollten. Doch daraus wurde nichts. Entweder unterhielt man sich mit dem Publikum oder man fing an Halo: The Master Chief Collection zu zocken. Alle dachten, dass das Warten nicht lange dauern würde, nachdem man die Informationen zur Vorschau gründlich studiert hatte.

Brian Jarrard, Community Director bei 343 Industries, nutzte Twitter, um die Leute daran zu erinnern, dass dies nur eine technische Vorschau von Halo Infinite ist, die erste ihrer Größenordnung und dass technische Probleme zu erwarten waren.

Er versuchte, die Erwartungen zu beruhigen und den Spielern zu versichern, dass an den Problemen aktiv gearbeitet wird.

„Da wir alle eifrig und zunehmend ungeduldig sind, nur ein freundlicher PSA, dies ist ein technischer Test in einem Ausmaß, wie wir ihn bisher nicht gemacht haben. Angetrieben von der Produktion. Kein Spielstart. Die Dinge gehen voran, aber es sind viele Schritte zu bewältigen“, schrieb er auf Twitter. „Ich mache mir Sorgen, dass Leute, die mit der Unvorhersehbarkeit dieses Release-Timings nicht umgehen können und die geradezu wütend werden, bereits die falschen Erwartungen haben, wenn sie eine technische Vorschau haben. Es wird Schluckauf geben.”

Allerdings muss 343 Industries auch die “Frustration der Halo Insider” verstehen! Immerhin warten Spieler seit 6 Jahren auf den sechsten Haupteintrag der Halo-Spielserie, die eigentlich letztes Jahr mit der Xbox Series X/S hätte starten sollen. Nun bekommen einige ausgewählte Spieler die Möglichkeit Teil der Entwicklung zu sein – wie ich.

Die technische Vorschau ist auf Steam übrigens 16,4 Gigabyte groß und bis Sonntag für ausgewählte Spieler verfügbar. Am Montag, 2. August 2021, erhalten Spieler eine Umfrage zugeschickt um ihre persönliche Erfahrung an 343 Industries zu übermitteln. Danach werden wohl die Beta-Tests starten, wobei es wahrscheinlich auch eine offene Beta für alle Spieler geben wird.

Halo Infinite erscheint im November 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Der Name der ersten Battle Pass-Staffel lautet “Heroes of Reach”. Klingt vielversprechend.