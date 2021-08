Halo Infinite: Was passiert nach der technischen Vorschau? – 343 klärt auf!

343 Industries Community Director Brian Jarrard gibt Halo: Infinite-Fans ein Update nach der ersten technischen Vorschau und was als nächstes kommt.

Bekannte Multiplayer-Modis wie "Capture the Flag" gibt es auch in Halo Infinite. - (C) 343 Industries