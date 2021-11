GTA Trilogy bekommt auf Metacritic Prügel-Bewertung von den Spielern!

GTA 3 - (C) Rockstar Games

GTA Trilogy: The Definitive Edition ist eine Sammlung der bekannten Grand Theft Auto-Spiele der PS2-Ära, aber die HD-Sammlung kommt nicht gut weg. Die Bewertung der User auf Metacritic für GTA Trilogy ist “grottenschlecht”. Die durchschnittliche Bewertung liegt unter 1 von 10, also am Boden!

Das Spiel durchlief eine Menge an Problemen, nicht nur beim Start der PC-Version, wo der Rockstar Games Launcher sich weigerte, GTA Trilogy zu starten. Immerhin benötigte Rockstar 2 ganze Tage um das Problem zu lösen. Aber auch sonst schaut es nicht gut aus.

Die Spieler von GTA Trilogy: The Definitive Edition haben sich nicht zurückgehalten um ihre Meinung zu sagen! Auf Metacritic gibt es dafür fast ausschließlich nur negative Bewertungen. Die PC-Version des Spiels hat aktuell eine Benutzer-Bewertung von 0,5/10 bei 2054 Meinungen, die abgegeben wurden. Davon waren 68 positiv, 29 gemischt/neutral und satte 1.957 User-Rezessionen negativ.

Zum Vergleich auch die anderen Systeme:

PS4-Version von GTA: Trilogy – 0,8/10 bei 367 Bewertungen

PS5-Version von GTA: Trilogy – 1,0/10 bei 996 Bewertungen

Xbox One-Version von GTA: Trilogy – 0,5/10 bei 299 Bewertungen

Xbox Series-Version von GTA: Trilogy – 0,6/10 bei 300 Bewertungen

Nintendo Switch-Version von GTA: Trilogy – 0,6/10 bei 281 Bewertungen

GTA Trilogy: The Definitive Edition – Grafik ist so schlecht, dass man nicht weiß was man spielt

Die Rezessionen der User auf Metacritic sprechen von einer grottig schlechten Umsetzung: Die Situation ist schlimmer, als es scheint. Spieler haben sich darüber beschwert, dass die Grafik so schlecht ist, dass sie kaum sehen können, was auf dem Bildschirm passiert.

Bei Regen weiß man als Spieler sowieso nicht mehr was gerade am Bildschirm abgeht, wie ein Twitter-Video veranschaulicht. Das Video ging sogar schon viral und hat mehr als 20.617 Herz-Buttons auf Twitter sammeln können, bei über 500 Kommentaren.

Der Regen in der Definitive Edition von GTA 3, GTA San Andreas und GTA Vice City sorgt sogar dafür, dass High-End-Gaming-PCs mit der Framerate Probleme bekommen. Es scheint das die Regenprobleme aber nur ein Teil der Liste ist, die Rockstar Games die nächsten Tage abarbeiten muss, damit die Grand Theft Auto-Spiele “normal” spielbar werden. Immerhin gibt es einige abnormale Dinge.

Da hilft es auch nichts, dass man mit den GTA Trilogy-Cheats einiges an Spaß haben kann, wenn die Spiele so ablaufen. Immerhin glaubt der Publisher Take Two, das GTA so alt wird wie James Bond.