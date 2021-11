GTA-Spiele könnte es so lange wie James Bond-Filme geben

CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, erklärt, wie Grand Theft Auto (GTA) auf den Spuren von James Bond ist. Eine Spielmarke für die Ewigkeit?

Das erste GTA-Spiel erschien am 21. Oktober 1997 für PC (es folgten Versionen für PlayStation und Game Boy Color). Das Franchise ist 24 Jahre alt. - (C) Rockstar Games, Take Two