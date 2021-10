GTA 6: Fans klammern sich an wildeste Theorien zu Trailer Release

Wir wünschen uns in GTA 6 Missionen wie in San Andreas. - (C) Rockstar Games - Bildmontage: DailyGame

Dass GTA 6 in Arbeit ist, ist längst kein Gerücht mehr und es ist auch klar, dass dieses Game bereits etwas vorzuweisen hat. Wie weit die Entwicklungen allerdings wirklich sind, ist bislang nicht durchgesickert. Jetzt erscheint zumindest mal die GTA Trilogy. Die ersten Bilder zu diesem Remake sind eben erst erschienen und schon explodiert das Web. Denn Fans glauben im Trailer zur Trilogie Hinweise zum GTA 6 Release gefunden zu haben.

Advertisment Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

GTA6 Trailer soll in 55 Tagen droppen

Also gut, bevor wir hier weiter machen sei gesagt, dass es sich dabei um eine sehr skurrile Theorie handelt. Wir möchten diese weder bestätigen noch dagegen wettern. Wir erfüllen jetzt einfach mal den journalistischen Auftrag und informieren. Also wenn euch die Theorie gefällt, könnt ihr diese gerne weiter anfeuern. Wir würden aber es genauso verstehen, wenn ihr jetzt den Kopf schüttelt und in Kornkreisen nach GTA 6 hinweisen sucht.

Die Theorie stützt sich auf den aktuellen Trailer der Trilogie. In diesem sieht man nämlich in einer Szene den Protagonisten Tommy Vercetti aus Vice City, mit einem Motorrad fahren. Auf der Nummern Plakette von besagtem Motorrad ist ein Code zu lesen. Die Plakette zeigt: “Vice City I C S L V”. Die Theorie hat sich auf diesen Code gestürzt und lautet “Vice City Is Coming Soon” für die ersten Buchstaben. Was hat aber LV mit dem Trailer zu GTA6 zu tun?

Ab diesem Punkt bin ich ausgestiegen

Liest man die Buchstaben LV wie römische Ziffern. Steht dies für die Zahl 55. Laut der Theorie hieße das nun, dass es noch 55 Tage sind bis zum Release des GTA 6 Trailer. Wenn man das kurz überschlägt, landet man beim 16ten Dezember. Wie man auf diese Idee kommt, ist mir schleierhaft. Aber die Fans von GTA die bereits sehnlichst auf einen neuen Teil warten, klammern sich wirklich an Alles was sie finden.

Während Rockstar die Geldkuh die da GTA V heißt schön weiter am melken ist und das ohne Unterlass.