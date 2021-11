GTA Trilogy: PC-Spieler wurden für satte 24 Stunden gesperrt!

Rockstar Games Launcher - Quelle: Rockstar

GTA Trilogy – The Definitive Edition-Spieler konnte es am PC länger als 12 Stunden erstmal nicht spielen. Nur wenige Stunden nach dem PC-Release sagte Rockstar auf Twitter, dass der Rockstar Games Launcher wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar sei. Die Situation dauert nun schon einen Tag lang an (oder 24 Stunden).

Der Ausfall bedeutet auch, dass PC-Spieler längere Zeit nicht auf GTA 5/Online und Red Dead Redemption 2 zugreifen konnten.

Da die Remaster-Spielserie GTA Trilogy, die GTA 3, San Andreas und Vice City beinhaltet, erst gestern erschienen ist, waren Käufer des neuen Spiels frustriert. Immerhin war der Tweet gestern abgesagt worden. Ein aktueller Beitrag auf Twitter (vor 5 Stunden) sagt:

“Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während wir weiterhin an der Wiederherstellung der Dienste für den Rockstar Games Launcher und unterstützte Titel arbeiten.”

GTA Trilogy: Fehlerhafte PC-Version von Rockstar veröffentlicht?

Wie aus einem Datamine der Spieldateien von GTA Trilogy hervorgeht, sind alle Musikstücke aus den Originalspielen enthalten. Auch jene für die Rockstar keine Lizenz mehr besitzt, so der Tweet-Beitrag von Ash R.

Die Musikstücke, deren Lizenzen abgelaufen sind, werden aber im Spiel (GTA San Andreas) nicht mehr abgespielt. Ein Skript verhindert das, so die Dataminer.

Doch die eigentliche große Enthüllung der Dataminer ist der Code des Spiels, der eine unkompilierte Version der Datei enthält, die alle Spielskripte in GTA III, Vice City und San Andreas enthält. Der “Heilige Kral” sozusagen, für all jene die sich für das Innenleben der Spiele interessieren. Es gibt auch Notizen der Rockstar North-Mitarbeiter die an den PS2-Spielen gearbeitet haben in GTA Trilogy – The Definitive Edition.

Vadim M. teilte einiger der Codeausschnitte, samt den Kommentaren, auf Twitter:

Das dieser unkompilierte Code nicht für das fertige Spiel vorgesehen war, da Rockstar die Entwicklung seiner Spiele normalerweise geheim hält, liegt auf der Hand.

Warum ist der Rockstar Games Launcher offline?

Das könnte der Grund sein, warum der Rockstar Games Launcher seit gestern nicht mehr verfügbar ist und Rockstar “Wartungsarbeiten” durchführt.

PC-Spieler können das Spiel seit dem Absturz des Launchers nicht mehr spielen, was bedeutet, dass alle, die die PC-Version von GTA Trilogy: The Definitive Edition gekauft haben, von ihrem Neukauf ausgeschlossen wurden, bis Rockstar den Launcher zurückbringt.

PlayStation-, Xbox- und Switch-Spieler können GTA Trilogy jetzt spielen. Wann PC-Spieler wieder auf den Rockstar Games Launcher zugreifen können ist derzeit noch nicht ersichtlich. Alle Cheat-Codes für GTA Trilogy findet ihr ebenfalls seit gestern bei uns!