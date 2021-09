GTA Remasters, Kingdom Hearts 4 & mehr im GeForce Now-Leak benannt

GTA 3 - (C) Rockstar Games

GeForce Now ist ein PC-Cloud-Gaming-Dienst von Nvidia, der Spielern Zugriff auf eine große Bibliothek digitaler Spiele bietet und gleichzeitig mit anderen Diensten wie Steam synchronisiert werden kann. Nun scheint es so als würde die Bibliothek auch Spiele preisgeben, die bisher nicht offiziell von den Entwicklern und Publishern angekündigt wurden.

Bereits seit 2016 gibt es GeForce Now, mal mit mehr, mal mit weniger interessanter Auswahl. Doch nun sorgt ein Daten-Leak für Furore, denn es werden Titel genannt, die noch nicht offiziell vorgestellt wurden. Darunter Spiele wie Kingdom Hearts 4, die neu aufgelegten GTA-Spiele (GTA 3, Vice City und San Andreas), BioShock 4, Titanfall 3 und Injustice 3: Gods Will Fall.

Das hört sich doch an als wären Ostern und Weihnachten zusammengefallen. Doch die Liste (via Reddit) hat noch andere Titel parat, die bald von PS4/PS5 auch auf PC kommen könnten.

PlayStation-Staraufgebot für PC

Demnach werden Spiele wie Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War, Returnal, Demon Souls, Ratchet and Clank und Ghost of Tsushima neben PS4/PS5 auch für PC erscheinen werden! Bisher ist nur Uncharted: Legacy of Thieves Edition ankündigt, dass neben einer PS5- auch eine PC-Version bekommen soll.

Aber auch bei Microsoft geht es weiter. So wird Gears 6 genannt, ein Spiel das bisher noch nicht vorgestellt wurde.

Von Square Enix wird neben Kingdom Hearts 4 erwähnt, dass sie derzeit an einem Chrono Cross Remaster arbeiten. EA soll nach dem Erfolg von Apex Legends an Titanfall 3 arbeiten.

Von Take 2 gibt es Remaster-Spiele von GTA 3, Vice City und San Andreas. Und die größte Überraschung: BioShock 4 soll bereits 2022 erscheinen.

Crysis 4 kommt von Crytek und Bayonetta 3 von Sega kommt auch für den PC.

Ob dieser Leak tatsächlich stimmt lässt sich derzeit nicht verifizieren. Zumindest Branchen-Insider wie Jez Corden von Windows Central glaubt daran:

GeForce Now könnte mit diesen Spielen beliebter werden

Mit der Möglichkeit, dass mehrere unangekündigte und zuvor exklusive Titel zu Nvidia GeForce Now kommen, könnte der Dienst plötzlich viel beliebter werden als zuvor.

Die Nvidia-Technologie hat es vielen beliebten Titeln ermöglicht, grafisch noch schöner zu werden, wie zum Beispiel das Nvidia DLSS-Update für Red Dead Redemption 2 Dieses Update ermöglichte PC-Spielern eine stark beschleunigte Leistung und erreichte eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 60+ FPS, wenn man die richtige Hardware besitzt. Theoretisch würde diese verbesserte Leistung für Konsolen-Exklusivtitel wie God of War und Ghost of Tsushima diese Titel auf noch größere Leistungshöhen heben.

Hier noch die vollständige Liste des Leaks (wobei einige Titel bereits angekündigt wurden):

Sony

Uncharted: Legacy of Thieves Edition

HELLDIVERS 2

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Déraciné

God of War

Returnal

Demon’s Souls

Ratchet & Clank

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima

Microsoft

Gears 6

Oxide Unannounced

Project Holland (Fable)

Project Typhoon (Contraband)

Project Woodstock (Forza)

Untitled The Initiative Game

Halo 5: Guardians

Avowed

Kalimba

Indus

Gravity

Square Enix

Chrono Cross Remaster

FF Tactics remaster

FF7 Remake

FF9 Remake

Final Fantasy 16

Tomb Raider Anniversary (2021)

Unannounced title by Square Enix

Kingdom Hearts 4

Capcom

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Dragon’s Dogma 2

Monster Hunter 6

Take Two

GTA 3, Vice City, and San Andreas Remasters

Bioshock RTX remaster

Bioshock 2022

EA

Mirror’s Edge RTX Remaster

Untitled Respawn Game

Titanfall 3 (anscheinend nicht von Respawn selbst in Entwicklung)

Bandai

Tekken 8

Curve Digital

Human Fall Flat 2

Devolver Digital

The Talos Principle 2

Crytek

Crysis 4

D3 Publisher Inc

Earth Defense Force 6

Sega

Bayonetta 3

Judgment

Atlus

Catherine Full Body

Shin Megami Tensei V

Warner Bros.

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Valve

Paradox

Project FPS

Unannounced Games

XCOM 3

Injustice 3: Gods will Fall

Destroy All Humans 3

Metal Gear Solid 2 & 3 HD

Mario + Rabbids

Death Stranding Director’s Cut PC

Sniper Elite 5

City Skylines 2

Andere