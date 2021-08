Call of Duty: Modern Warfare 3 Remaster existiert nicht, sagt Activision

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Die Fans waren sich einig: Call of Duty Modern Warfare 1 und 2 als Remaster zu spielen war großartig, und es gab einige Gerüchte, dass Teil Modern Warfare 3 (Remaster) bereits heuer erscheinen wird. Dem ist nicht so, wie eine Erklärung von Activision bestätigt.

Kommt ein Remaster der Modern Warfare 3-Kampagne? Die Gerüchte und Spekulationen waren die letzten Monate immer wieder da. Auch wir berichteten. Doch gegenüber CharlieIntel gab ein Activision-Sprecher nun eine eindeutige Klarstellung ab.

„Ein Remaster von Modern Warfare 3, Kampagne oder Multiplayer, existiert nicht. Alle anderen Berichte sind falsch.“

Call of Duty: Bisher nur zwei Spiele remastert

Bisher kamen nur Call of Duty: Modern Warfare 1 und 2 in den Genuss eines Remasters. Das erste Spiel war Call of Duty 4: Modern Warfare, das 2016 neu remastert und in Call of Duty: Infinite Warfare gebündelt wurde. Dieser Remaster enthielt sowohl Kampagne als auch den gesamten Multiplayer als Teil des Pakets.

Modern Warfare 2 bekam nur noch die Kampagne remastert.

Das Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011 nun doch kein Remaster erhalten wird, wird wohl einige Fans enttäuschen. Aber mit der Klarstellung von Activision sind die Gerüchte nun auch endlich vom Tisch und wir haben Klarheit über die Zukunft des Franchise.

Immerhin bekommen wir Call of Duty 2021 dieses Jahr, dass – unbestätigt – Vanguard heißen wird. Es befindet sich bei Sledgehammer Games in Entwicklung.