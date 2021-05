Call of Duty: Modern Warfare 3 soll bereits heuer neu aufgelegt werden

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Für das diesjährige Call of Duty gibt es bereits einige interessante Gerüchte, so soll es angeblich Vanguard heißen und von Sledgehammer Games entwickelt werden. Doch ein seriöser Leaker, der in der Vergangenheit oft richtig lag, sagt, dass die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 ein Remastered bekommt.

Bereits die letzten Monate sind mehrere Leaks für ein Remaster der Kampagne von Modern Warfare 3 aufgetaucht. TheMW2Ghost sagt auf Twitter, dass das Remastered-Spiel auf jeden Fall dieses Jahr kommt und bereits im zweiten Quartal erschient (April – Juni) geplant war. Es wird das erste Monat, also 30 Tage, exklusiv für die PlayStation 4 und 5 erhältlich sein.

Der Leaker ist sich aber aufgrund der Covid-Situation selbst nicht sicher, wann genau das Spiel jetzt tatsächlich erscheint. Immerhin kam Modern Warfare 2 Remastered letztes Jahr am Donnerstag, den 30. April 2020 auf den Markt. Nachdem wir bereits Mai haben sieht es so aus, als würde sich der Release nach hinten verschoben haben.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered – Kurze Ankündigung und schneller Release

Wahrscheinlich wird die überarbeitete Kampagne des Spiels kurzfristig angekündigt und dann auch schon bald digital verfügbar sein. Zumindest machte man dies letztes Jahr beim Vorgänger.

Angeblich hat Vanguard ein größeres Problem bei der Entwicklung, wobei Sledgehammer Games nun bereits ein Jahr mehr Zeit hatte als die beiden Entwicklerstudios bei Activision. Immerhin sollte auch Sledgehammer im Drei-Jahres-Takt ein neues Call of Duty veröffentlichen, wobei dieses Szenario letztes Jahr mit Black Ops Cold War von Tryarch gebrochen wurde.

Activision legt vollen Fokus auf Call of Duty: Der Skylander-Entwickler Toys for Bob wurde letzte Woche in den Dienst von Warzone gestellt und unterstützt nun Raven Software. Anscheinend sind die Ressourcen derzeit knapp.

Modern Warfare 3 Remastered soll sich angeblich in Entwicklung befinden. Vanguard, das Hauptspiel von Call of Duty für 2021, ebenso.