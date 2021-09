Resident Evil 4 Remake: PlayStation Showcase hat es “angekündigt”

PlayStation Showcase - (C) SIE

Resident Evil-Fans warten seit Jahren auf ein Remake des vierten Teils. Klar also, dass sie sich an jede noch so kleine Information heften die sie finden können. Ein scharfsichtiger Reddit-User hat nun wohl tatsächlich einen Hinweis auf Resident Evil 4 Remake entdeckt. Versteckt vor unser aller Augen soll sich im Playstation Showcase ein Hinweis versteckt haben – aber wir haben ihn anscheinend alle übersehen.

Ist ein Resident Evil 4 Remake auf dem Weg?

Im etwas seltsam wirkenden schachbasierten Intro des Playstation Showcase, konnten aufmerksame Zuschauer tatsächlich ein paar Spielreferenzen erkennen. Obwohl diese Hinweise fast ausschließlich Playstation-Exklusive Titel betrafen hat sich auch ein Resident Evil 4 Hinweis darunter befunden. In einer der Aufnahmen ist das Parasitensymbol der Las Plagas aus Resident Evil 4 zu erkennen. Dieses Symbol könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass wir bald Neuigkeiten zu einem Resident Evil 4 Remake erhalten könnten.

Resident Evil 4 ist mittlerweile überall

Sollte es sich hierbei tatsächlich nur um einen Zufall handeln, wäre die Auswahl für den Playstation Showcase allerdings eigenartig. Denn Resident Evil 4 ist kaum ein Synonym für die Playstation, da es zunächst exklusiv für den Nintendo GameCube erschien. Erst im Laufe der Zeit wurde, er auf die Sony-Konsole sowie auf den PC portiert. Inzwischen hat Resident Evil 4 seinen Weg auf jede Plattform aller Zeiten gefunden.

Auch der letzte Streich der Reihe, Resident Evil Village, war kein Playstation Exklusiver Titel sondern hielt auch auf Xbox, PC und Google Stadia Einzug. Doch auf eine weitere neue Portierung dürfen sich Resident Evil 4 Fans mit Sicherheit. Denn mit der ersten VR-Version des Spieles werden selbst die eingefleischtesten Fans von Leons Abenteuer etwas neues erfahren.