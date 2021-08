Resident Evil Village erhält nächste Woche einen weiteren Leistungsupdate für PC

Capcom hat angekündigt, dass nächste Woche ein weiteres Leistungsupdate für die PC-Version von Resident Evil Village erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist für den 10. August 2021 geplant und der unglaublich spärliche Tweet des offiziellen Resident Evil Twitter-Accounts besagt, dass dieser Patch kleinere Feinabstimmungen an der FidelityFX Super Resolution-Unterstützung vornehmen und die interne Verarbeitung optimieren wird.

Das klingt meistens überflüssig, aber die ursprüngliche Veröffentlichung von Village auf dem PC war so etwas wie eine gemischte Packung. Während es im Allgemeinen gut lief und die Frameraten doppelt so hoch war wie die seiner Konsolen-Pendants, verursachte Capcoms Implementierung von DRM in bestimmten Segmenten große Probleme. Wenn ein Titel, der sich auf den Kampf konzentriert, während des Kampfes Probleme mit Lags hat, weiß man, dass etwas vermasselt wurde.

Nachdem Berichte darüber aufgetaucht waren, dass gecrackte Versionen von Resident Evil Village deutlich besser liefen als die Einzelhandelsversion, gab Capcom eine Erklärung ab, in der es hieß, die Probleme der Benutzer zu untersuchen. Dies wurde Ende Juli mit einem vorläufigen Patch behoben, der einige der vorhandenen Probleme behob, wenn auch nicht alle. Die wichtigste Ergänzung war die Unterstützung für AMDs FidelityFX Super Resolution-Technologie, die ähnlich wie Nvidias DLSS funktioniert. Es hat geholfen, war aber keine Allround-Lösung.

We are releasing a Resident Evil Village performance patch for Steam users on August 10th UTC, which will be addressing the following:

– Internal processing will be improved to optimize performance

– Minor fine-tuning to FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cqHjoP0e9t

— Resident Evil (@RE_Games) August 5, 2021