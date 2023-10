GTA: neues Spiel könnte für Netflix kommen

Ein neuer Ableger der GTA-Reihe ist scheinbar für Netflix in Entwicklung. Doch ist das noch Grand Theft Auto?

Netflix ist schon lange nicht mehr “nur” der größte Streamingservice am Markt. Auch wenn selbst diese Position strittig gemacht wird. Vielmehr hat das Unternehmen in den letzten Jahren – nicht ganz freiwillig – die Fühler ausgesteckt und versucht, neue Märkte für sich zu gewinnen. Neben einer ganzen Kette and physischen Läden, in denen Fans ihre liebsten Filme und Serien schon bald in der echten Welt erleben können, versucht sich das Unternehmen auch in der Welt des Gamings.

Und das nicht gerade subtil. In den vergangenen Monaten hat Netflix sehr viel Geld in den Kauf von Entwicklerstudios und die Entwicklung exklusiver Spiele investiert. Dies soll nun neue Höhen annehmen. So soll sich der Streamer laut eines Berichts des Wall Street Journals für ein neues GTA interessieren, das auch im Angebot von Netflix erscheinen soll.

Netflix interessiert sich für GTA

Laut des Berichts interessiert sich Netflix, dafür ein Spiel der “Grand Theft Auto”-Reihe zu lizensieren und/oder zu entwickeln. Da jenes GTA aufgrund der Limitationen von Netflix nur auf Smartphones spielbar sein dürfte, ist hier jedoch nicht mit einem großen Open-World-Game wie Grand Theft Auto V zu rechnen. Ob es sich bei dem Spiel um ein völlig, einzig für Netflix entwickeltes Spiel handelt, oder die Marke nur lizensiert wird, ist indes aus dem Bericht auch nicht ersichtlich.

Der Bericht verdeutlicht hingegen erneut, wie ernst es Netflix mit dem Einstieg in den Gaming-Markt meint. So hat Netflix scheinbar bereits ungefähr eine Milliarde Dollar in die Entwicklung von Spielen investiert und peilt für die Zukunft an, noch mehr hochrangige Führungspersonen anzuheuern, die an großen AAA-Titel arbeiten können. Denn auch wenn das potentielle GTA derzeit nur ein Mobile Game wäre, möchte Netflix in Zukunft auch das Streamen von Spielen auf dem Fernseher mit Controller ermöglichen.

Unklar ist jedoch, ob sich diese Offensive für Netflix auch finanziell lohnt. Derzeit dürfte das Gaming alleine wohl keinen großen Anreiz für neue Kunden ausmachen. Ein neues/portiertes GTA, könnte jedoch ein besseres Argument sein.