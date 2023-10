Netflix errichtet physische Läden zum Einkaufen

Netflix expandiert. Neben Videospielen und Streaming möchte das Unternehmen jetzt auch in der physischen Welt Fuß fassen.

Netflix hat als eine Art Videothek begonnen, bei der Kunden Filme über das Internet ausborgen konnten und dann per Post zugesandt bekommen haben. Diese Form des distanzierten Verleihs hat unweigerlich dazu geführt, dass Videotheken von der Bildoberfläche verschwanden. Der DVD-Markt nahm ab, Streaming zu und der ehemalige physische Verleihdienst wurde zu einem der größten Medienkonzerne der Gegenwart. Doch nun scheint das Unternehmen wieder einen Schritt zurück zu wagen. Denn echte Läden sollen her!

Netflix Houses ab 2025

Doch wer sich jetzt (so wie ich) auf die Rückkehr von physischen Medien und Videotheken freut, der muss leider weiterhin enttäuscht bleiben. Netflix plant nicht ihren Service in den echten Raum zu verlegen. Vielmehr sollen die sogenannten Netflix Houses Live-Erfahrungen ihrer beliebtesten Marken darstellen.

Demnach sollen jene Läden eine Mischung aus Restaurants, Merch-Shops und Erlebnisräume werden, die einzigartige Erfahrungen liefern sollen. Und dabei bedienen sie sich beliebter Marken wie Squid Game, Bridgerton und Stranger Things. So soll Merchandise und Nahrung erhältlich sein. Aber auch Hinderniskurse aus Serien wie Squid Game, die von Besuchern durchlaufen werden können. Bereits in den letzten Jahren experimentierte das Unternehmen per Pop-Up-Shops mit solchen Ideen. So eröffnete der Streamingservice in Amerika ein Restaurant unter dem Namen Netflix Bites, das Gerichte auftischte, die von den Filmen und Serien inspiriert waren.

“Wir sehen, wie sehr es die Fans lieben, sich selbst in die Welt unserer Filme und Serien hineinzuversetzen und wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir das auf das nächste Level hieven können”, heißt es von offizieller Seite. Die ersten Netflix Houses sollen in Amerika bereits 2025 eröffnet werden. Im Anschluss darauf soll auch eine internationale Expansion starten.

Bereits in der Vergangenheit hat Netflix bewiesen, sich nicht nur auf den Markt der Serie und Filme konzentrieren zu wollen. Erst vor kurzem startete das Unternehmen eine große Initiative, um auf dem Gaming-Markt Fuß zu fassen. Eine Unterfangen, das im Übrigen auch andere Konzerne anstreben.