Fortnite: Insider deuten auf “Horror-Crossover-Wochen” hin

Fortnite hat sich die letzten Jahre so ziemlich mit jeder Show, Film und anderen Spielen überschnitten. Bereits 2019 gab es ein Crossover zwischen Stranger Things und Fortnite, aber es gibt Hinweise darauf, dass “The Loop” zurückkehrt.

Der einsame Hinweis darauf, dass Fortnite und Stranger Things wieder zusammenarbeiten werden, wurde von FNBRintel entdeckt, nachdem das v21.10-Update der letzten Woche live war. Oberflächlich gab es das zweite Naruto Crossover und den Darth Vader-NPC, aber im Quellcode des Spiels gibt es für findige Dataminer mehr zu finden.

Fortnite: Wer ist der “WaffleWarrior”?

“Derzeit gibt es ein verschlüsseltes Set namens ‘WaffleWarrior’ und in der Serie isst der Charakter ‘Eleven’ nur Waffeln. Könnte etwas langwierig sein, aber wenn es sich um eine Zusammenarbeit mit Stranger Things handelt, werden wir die Skins am 1. Juli mit S4 VOL 2 sehen!”, so FNBRintel auf Twitter.

Vielleicht sehen wir nun endlich ein Crossover, dass dem Hype gerecht wird. Die 2019er-Ausgabe war alles andere als glanzreich. Die einzigen Skins, die dem Spiel hinzugefügt wurden, waren ein seltsam aussehender Hopper und ein Demogorgon.

Theory: Stranger Things Collab No. 2 🔥 There's currently an encrypted set called "WaffleWarrior" and in the series the character "Eleven" only eats waffles. Could be a stretch but if it is a Stranger Things collab we will see the skins on July 1st with S4 VOL 2! #Fortnite pic.twitter.com/KZKf1z5SCE — FNBRintel (@FNBRintel) June 23, 2022

Wie wahrscheinlich ist ein zweites Stranger Things-Crossover in Fortnite?

Der zweite Teil der vierten Staffel von Stranger Things erscheint diesen Freitag, also könnte die Ankündigung von Epic Games irgendwann diese Woche erfolgen, um diesen Anlass gebührend zu feiern. Ob es ein Waffel-Monster geben wird, werden wir dann erfahren.

Wenn das nicht genug “Horror” in einer Meldung für dich war: Es gibt auch ein Gerücht, dass ein Fortnite x Dead by Daylight Crossover kommen soll.

Wie ShiinaBR auf Twitter schreibt und sich dabei auf “anonyme Quellen” bezieht, könnte es ein weiteres “Horror-Crossover” in Fortnite im Anschluss geben:

RUMOR: A Fortnite X Dead by Daylight collaboration might happen soon! According to an anonymous source that has sent me this image and some other proof a few days ago, we could get a "Llama" charm in DBD, and a "Meg Thomas" skin in Fortnite! pic.twitter.com/HaaqFNLYj0 — Shiina (@ShiinaBR) June 26, 2022

Als Beweis für die Zusammenarbeit sehen viele Fortnite-Fans die kürzliche Umfrage von Epic. Dort wurde abgefragt, welche Charaktere man zukünftig im Spiel sehen möchte. Die Umfrage erwähnte zwei Dead by Daylight-Charaktere namentlich: David und Vince.

Fortnite ist jetzt für Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Mobilgeräten verfügbar.