Falschmeldung: Fall Guys kommt NICHT für Xbox Game Pass

Fall Guys ist noch immer eines der beliebtesten online Spiele des letzten Jahres. Das Battle Royale Rennen im Stil von „Takeshis Castle“ hat die Massen noch immer in seinem Bann. Ein Gerücht ist auf Twitter erschienen, wonach Fall Guys für den Xbox Game Pass erscheinen soll. Dieses Gerücht stellt sich als nicht wahr heraus.

Dementiert wurde dies vom Entwickler selbst. Leider muss man an dieser Stelle die Xbox-Fans enttäuschen.

Fall Guys is coming to Xbox Game Pass, according to the official Xbox Game Pass Instagram account https://t.co/r4fiWwqbmZ pic.twitter.com/wZLIuAyFFB

Auf dem Twitter Account von Tom Warren wurde in einem Bild die Nachricht verkündet. Zu sehen ist die Kommunikation zwischen der Seite „XboxGamePass“ und einem User, wo klar gesagt wird, dass Fall Guys kommen würde. Nun aber hat sich nicht nur Devolver Digital sondern auch Mediatonic selbst dazu geäußert, dass Fall Guys nicht im Xbox Game Pass erscheinen und auch in keinem anderen „Pass System“ gelistet wird.

So schade es für die Xbox Gamer auch ist, diese Richtigstellung von Mediatonic war richtig und wichtig an dieser Stelle. Die Enttäuschung wäre leider sehr groß, wenn sich solche Falschmeldungen wie ein Lauffeuer verbreitet hätten.

Sorry – there has been a bit of a mixup – Fall Guys is not coming to Xbox Game Pass!

— Fall Guys 🔜 Season 3.5 (@FallGuysGame) January 20, 2021