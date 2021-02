Xbox Game Pass listet versehentlich alle Games am Markt

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Der Xbox Game Pass ist der vermutlich beste Deal der Gaming Industrie. Wenn es nach Preis und Leistung geht, ist er trotz der geplanten Preiserhöhung, nach wie vor ungeschlagen. Die Videogames on Demand Services und Pass- Modelle rechnen sich im Kosten/Nutzen alle. Aber die Qualität an Games die Xbox bzw. Microsoft in den Game Pass legt ist wirklich herausragend. Jetzt listet versehentlich der Xbox Game Pass alle Games am Markt als inkludiert. Das wäre aber ein Deal.

Der komplette Game Markt im Xbox Game Pass

Jedes nur erdenkliche Produkt im Markt wurde versehentlich gelistet. Der Game Pass von Xbox führte also alle Games und Filme die es gibt. Was wäre das nur für ein fantastischer Deal. Wer nun glaubt daraus ein Schnäppchen schlagen zu können, den muss man leider enttäuschen. Die Spiele werden nur optisch dem Game Pass zugeschrieben. Im Store selbst, wird trotzdem der Kauf benötigt um zuzugreifen. Trotzdem amüsieren sich die Xbox Fans über diesen kleinen Fehler.

In diversen Screenshots, sieht man selbst top aktuelle Titel wie Hitman 3 im Xbox Game Pass gelistet. Was diesen Fehler verursacht hat, ist unklar. Microsoft selbst hat diesen Fehler bereits öffentlich zur Kenntnis genommen. Es handelt sich dabei aber offensichtlich um einen Optik-Glitch im Store, welcher schon bald behoben wird. Schließlich funktioniert die Kauf Funktion noch einwandfrei.

Der ein oder andere Spieler jedoch, dürfte vielleicht einen Herzschlag ausgesetzt haben, bei dem Anblick. Stellt euch mal vor, ihr schaltet eure Konsole ein und findet vollen Zugriff auf den Weltmarkt der Spiele. Ich denke ich würde erst mal Kaffee machen.