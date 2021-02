Fall Guys: Season 4 wird futuristisch

Fall Guys : Ultimate Knockout - Rennen (c) Mediatonic

Die Möglichkeiten für Fall Guys sind grenzenlos. Mit den unterschiedlichen Seasons können die Entwickler jedes noch so erdenkliche Thema aufgreifen, dass ihnen einfällt. Mit entsprechenden Levels und Content geschmückt, kann nahezu jedes Thema die Fans gut unterhalten. Jetzt verkündete Mediatonic auf Twitter, dass Season 4 von Fall Guys futuristisch wird.

Fall Guys Season 4 futuristisch: SciFi? Weltraum? Star Wars?

Wir hatten ja bereits die Theorie in den Raum geworfen, dass Fall Guys mit einem futuristisch gesetzten Thema wie in Season 4, die Chance hätte so viele Franchises zu bedienen. Es kam ja bereits zu Kooperationen. So tauchten bereits Sonic the Hedgehog und auch Godzilla als Kostüme auf. Die Studios anderer Games und auch Filmstudios sehen ja den Erfolg des Spiels.

So wäre es gar nicht unwahrscheinlich, dass bei so einem Thema wie in Season 4, plötzlich Kostüme von Baby Yoda, dem Mandalorian oder sogar Darth Vader zu sehen wären. In dem kurzen Teaser ist auch ein Hintergrund wie in dem Kultklassiker Tron zu sehen. Das Genre gibt einfach so vieles her, dass Mediatonic hier in knuffige Kostüme verwandeln könnte. Diese Season wird genial. Mark my words.