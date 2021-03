Fall Guys hat jetzt Squads Mode

Fall Guys Season 4 © Mediatonic

Der Sommerhit des letzten Jahres war wohl Fall Guys. Nun wo sich der Kampf um die goldene Krone in seine vierte Season begibt, kommt noch viel mehr ins Spiel. Nicht nur wurde das Entwickler Studio Mediatonic von Epic Games gekauft, sondern wie immer wurde cooler neuer Content nachgeliefert. Abgesehen von den futuristisch spacigen Kostümen der Season 4, hat Fall Guys jetzt einen Squads Mode.

Fall Guys Squads: Gemeinsamer Knockout

Bislang war Fall Guys ein Solo Kampf. Auch wenn man mit Freunden in einer Party gespielt hat, so kämpfte jeder für sich und gegen Jeden. Es ging um eine einzige Krone in jedem Match und folglich musste es einen Sieger geben. Dies weckt zwar den Ehrgeiz zwischen Freunden, macht es aber etwas schwierig, wenn man vorzeitig ausgeknockt wird. Ab da kann man nur noch zusehen.

Nun bringt Mediatonic etwas ganz neues. Fall Guys bietet jetzt Squads an, in einem neuen Modus. Wo man vorher den verbliebenen Freunden zugesehen hat, ob diese es schaffen oder nicht, so kann man nun wirklich mit fiebern. Denn allem Anschein nach, geht es um den gemeinsamen Sieg. Sollte also das letzte Teammitglied tatsächlich die Krone holen, werden alle Mitglieder dafür belohnt.

Damit verbessert Mediatonic maßgeblich das Mehrspieler, oder besser gesagt die Freunde Coop Erfahrung des Games. Abgesehen davon, dass der Ultimate Knockout sich noch immer einer großen Fangemeinde erfreut, so hat immer irgendwie eine Kleinigkeit gefehlt. Jetzt wo Fall Guys die Option der Squads anbietet und somit eines gemeinsamen Siegs unter Freunden, weiß man auch was.

Fall Guys Season 4 ist da, Willkommen im Jahr 4041

Heute hat die neue Season 4 begonnen und mit einem offiziellen Trailer, bietet Mediatonic einen coolen Einblick darauf, was uns Alles erwartet. Von Flipper Automaten, Lasern, Aliens bis hin zu den neuen Squads ist Fall Guys im Moment richtig genial aufgestellt. Es bleibt allerdings noch immer offen, welche Möglichkeiten sich mit der Übernahme durch Epic Games eröffnen.