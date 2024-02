Erscheint die “Nintendo Switch 2” doch erst 2025? – Neue Gerüchte!

Für eingefleischte Nintendo-Anhänger schien der Fahrplan für 2024 bereits festzustehen: Frühjahr mit kleinen Projekten wie dem Remake von Mario vs. Donkey Kong und einem Princess Peach-Spiel, gefolgt von einem Herbst-Highlight – dem ersehnten Nachfolger zur Nintendo Switch. Doch aktuelle Meldungen werfen einen Schatten auf diese Pläne. Verschiedene Quellen, darunter Bloomberg, Eurogamer und Co deuten darauf hin, dass die Veröffentlichung der “Nintendo Switch 2” offiziell ins erste Quartal 2025 verschoben wurde.

Warum soll die Veröffentlichung nicht mehr 2024 stattfinden? Die Begründung hinter dieser Verzögerung liegt anscheinend in der Gewährleistung ausreichender Launch-Titel für die neue Konsole. Nintendo möchte offensichtlich sicherstellen, dass die Spieler bei Einführung der “Switch 2” (oder wie auch immer die neue Nintendo-Konsole heißen mag) mit einer Auswahl an Spielen verwöhnt werden.

Welche Spiele könnte die Nintendo Switch 2 zum Release bekommen?

Ein Remake zu Luigi’s Mansion 2 und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor wären für mich jetzt nicht die “Reißer-Spiele”, von denen wir alle geträumt haben. Auch für Nintendo wäre das Portfolio zum Start einer neuen Konsole sehr dünn. Nur Remakes? Immerhin stehen auch noch jene von The Wind Waker und The Twilight Princess aus. Oder hat sich Nintendo gar an Ocarina of Time herangewagt?

Spekulationen gibt es natürlich auch zu Metroid Prime 4. Das Spiel wurde vor zig Jahren auf einer E3 2017 (!) angekündigt, seitdem haben wir nichts Offizielles erhalten. Immerhin gibt es Spekulationen dafür, dass es “fast” fertig ist. Immerhin ein zweites Mal. Die Entwicklung soll angeblich neu gestartet worden sein. Als würde es wie die Faust aufs Auge für einen Switch 2-Start passen. – Natürlich nur, wenn die Gerüchte stimmen!

Sei nicht traurig, wenn es erst 2025 passiert

Die Entscheidung für die Verzögerung könnte sich als taktischer Schachzug erweisen. Nintendo könnte die zusätzliche Zeit nutzen, um die “Switch 2” mit einem großartigen Spiele-Portfolio zu füllen und so einen beeindruckenden Start zu gewährleisten.

Die kommenden Monate könnten also durchaus noch die ein oder andere Überraschung für Nintendo-Fans bereithalten. In der Welt der Videospiele ist Flexibilität oft der Schlüssel zum Erfolg, und Nintendo hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es in der Lage ist, mit unerwarteten Wendungen umzugehen. Daher bleibt es spannend, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und welche Neuigkeiten uns in den kommenden Monaten erwarten.