Elden Ring ist fast am Ende seiner Entwicklung angelangt

Elden Ring (C) From Software, Bandai Namco

Elden Ring wird nicht nur von den Dark Souls-Fans heiß erwartet, immerhin handelt es sich um ein Rollenspiel bei dem auch Game of Thrones-Autor George RR Martin beteiligt war. Während man auf der diesjährigen Tokyo Game Show davon nichts gesehen hat, gab es nebenebi ein kleines Update über den Fortschritt des Spiels. Da es Anfang nächsten Jahres erscheint, stellte ich FromSoftware-Manager Yasuhiro Kitao einigen Fragen, einschließlich des Entwicklungsstatus.

Kitao hatte einen Auftritt in einem von Famitsu gehosteten Video. Eine der gestellten Fragen bezog sich auf den Inhalt von Elden Ring und er wiederholte, um welche Art von Spiel es sich handelt. Er beschreibt es als “einen Höhepunkt von FromSoftwares Expertise in Dark-Fantasy-Action”, wobei die Fans die gleiche Art von Schwierigkeit und Abenteuer erwarten, die in Dark Souls und den anderen Spielen des Videospiele-Entwicklers vorhanden waren. Andere Dinge, über die er sprach, betreffen die Anzahl der Dungeons, die in der riesigen offenen Welt des Spiels zu finden sind.

Advertisment

Es gab auch – wieder – einige Details zu den Karten- und Schnellreisefunktionen in Elden Ring, die eine große Veränderung gegenüber anderen Spielen des Entwicklers darstellen. Spieler erwartet eine ungewöhnliche und unkonventionelle große Welt, wie Yasuhiro Kitao gegenüber Famitsu erklärte.

Elden Ring: So weit ist die Entwicklung vorangeschritten

“Wir befinden uns in der Endphase der Entwicklung und schreiten ruhig voran”, so der Manager. Ob dadurch tatsächlich der Releasetermin von Elden Ring am 21. Januar 2022 gehalten werden kann, können Fans daraus nicht ableiten. Immerhin hat es 2021 eine Latte an Spielen getroffen, die einen späteres Erscheinungsdatum erhalten haben.

Kitao ging auch auf die große Lücke zwischen dem Enthüllungstrailer zur E3 2019 und dem Video vom Juni 2021 ein. „Ich dachte, es wäre bis dahin vergessen, aber es gab viele Leute, die darauf warteten, und ich möchte um ihnen noch einmal Danke zu sagen.”

Elden Ring soll am 21. Januar 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Ob es davor tatsächlich eine Demo von Elden Ring geben wird ist bisher unbestätigt. Das einzige was man mit Gewissheit sagen kann: Es wird schwer!