Elden Ring: Kommt bald eine Demo von FromSoftware?

Elden Ring (C) From Software und Bandai Namco

Wäre das nicht eine schöne Geschichte? Elden Ring erscheint am 21. Januar 2022 – zumindest wurde es bisher noch nicht verschoben, doch zuvor könnte es für potenzielle Spieler eine Demo-Version geben. Doch wie kommt es zu dieser spekulativen Geschichte?

Demo-Versionen von Spielen waren vor vielen Jahren ein wichtiges Instrument für Entwickler ihre Titel vorzustellen, um mehr Spieler zu erreichen. Wenn die Demo gefällt, dann wurde auch gekauft. Demos sind etwas aus der Mode gekommen und vor allem bei größeren Rollenspielen wie Elden Ring klingt die Geschichte etwas absurd. Aber nicht unmöglich.

Alles begann als Twitter-User RaidenFawx ein Stück “Bloodborne-Fan-Kunst” geteilt hat. Das Bild gefiel FromSoftware-Entwickler Yasuhiro Kitao so gut, dass er es zum Hintergrundbild seines Smartphones machte. Natürlich beschloss Kitao, ein Bild vor dem Hauptmenü von Elden Ring zu machen und es ebenfalls auf Twitter zu teilen. Die Kommentare der Fans waren natürlich auch sofort da, und haben zu Spekulationen für eine Elden Ring-Demo geführt.

Die Zeitfolge würde passen, wie Okami13 auf Twitter findet. Sollte Elden Ring tatsächlich noch immer am 21. Januar nächsten Jahres erscheinen, dann könnten wir uns bald auf eine Demo-Version von Elden Ring freuen.

Elden Ring hat das Potenzial eines der besten Spiele 2022 zu werden

Das Rollenspiel von FromSoftware ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2022: Es stammt vom Schöpfer der Dark Souls-Spiele, Hidetaka Miyazaki, und enthält Hintergrundgeschichten die von Game of Thrones-Autor George RR Martin geschrieben wurden. Eine interessante Mischung, auf die sich Fans des Genres freuen können.

Elden Ring erscheint voraussichtlich am 21. Januar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Allerdings gab es die letzten Monate so viele Release-Verschiebungen, dass wir daran zu zweifeln beginnen.