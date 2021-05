„Days of Play 2021“: Kostenloses PlayStation Plus-Wochenende winkt

Days of Play - PlayStation (C) SIE; Bildmontage: DailyGame

Ihr wolltet schon immer auf der PS4 (oder PS5) Online Gaming ausprobieren, aber nichts dafür zahlen? – Sony macht es kostenlos. Allerdings nur für das „Days of Play“-Wochenende.

Heute beginnt die PlayStation Player Celebration. Die Community der aktuellen und letzten PlayStation-Konsolen-Generation sammelt Trophäen sowie Spielstunden um wöchentlich digitale Preise abzustauben. Außerdem gibt es einige interessante Angebote im PlayStation Store.

PS5/PS4 Online Gaming: Dieses Wochenende kostenlos

Vom 22. bis 23. Mai findet das Online-Multiplayer-Wochenende statt, an dem Spieler auch ohne PlayStation Plus (PS Plus)-Mitgliedschaft in den Genuss von Online Gaming kommen können. Die Online-Modi von PS4- und PS5-Games werden also an diesem Wochenende kostenlos verfügbar sein.

Einige der PlayStation-Hits bekommen PS5-Spieler in der PS4-Collection mit PS Plus übrigens sobald sie den Dienst auf der PlayStation 5 aktivieren.

Im gleichen Zeitraum wie die Handelsangebote werden auch die digitalen Angebote im PlayStation Store verfügbar sein. Hier erwarten Spieler weitere interessante Deals für Software-Titel sowie PlayStation Plus- und PlayStation Now-Angebote.

Solltet ihr Online-Gaming auf PS5 und PS4 bisher nicht ausprobiert haben: nutzt das kostenlose Wochenende vom 22. bis 23. Mai 2021.