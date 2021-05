PlayStation: „Days of Play“ kehren zurück – Das müsst ihr wissen

Days of Play - PlayStation (C) SIE; Bildmontage: DailyGame

Auch 2021 bieten die “Days of Play” attraktive Rabatte auf PlayStation-Produkte, wie Sony Interactive Entertainment (SIE) heute mitteilte.

Dieses Jahr gibt es weitere spannende Aktionen, auf die sich PlayStation-Spieler freuen dürfen. Die erste davon ist erneut die “PlayStation Player Celebration”, bei der Spieler gemeinsam als Community exklusive Preise gewinnen können.

Die Registrierung zur “Player Celebration”, die im Rahmen der diesjährigen “Days of Play” stattfindet, kann ab sofort unter PlayStation.com vorgenommen werden.

PlayStation Player Celebration 2021

Die an die “Days of Play” angeknüpfte “Player Celebration” ist in 3 zeitliche Phasen gegliedert, in denen jeweils 2 Ziele gemeinsam erreicht werden müssen: das Spielziel sowie das Trophäenziel.

Beim Spielziel kommt es darauf an, dass die registrierten Spieler gemeinsam eine Mindestsumme an unterschiedlichen Titeln gespielt haben müssen – jeweils eine Stunde pro Spiel und Nutzer. Für das Trophäenziel wiederum müssen Spieler im jeweiligen Zeitraum möglichst viele Trophäen erspielen, wobei jeder Nutzer maximal sechs Trophäen pro Tag zum Gesamtziel beisteuern kann. Darüber hinaus gibt es optionale Bonusziele für zusätzliche Preise.

Eine genaue Übersicht zu den Zielen und Preisen der “PlayStation Player Celebration 2021” findet sich auf dem PlayStation-Blog.

Teilnehmer müssen ein gültiges Konto im PlayStation Network (PSN) besitzen, volljährig sein und ihren Wohnsitz in einem der teilnehmenden Länder (u. a. Deutschland, Österreich und Schweiz) haben. Wer sich bis zum 17. Mai um 21 Uhr MESZ auf PlayStation.com (Link oberhalb) mit seinem PSN-Konto anmeldet und das Anmeldeformular ausfüllt, kann an allen 3 Phasen teilnehmen.

Inspirationen für einige Bestseller, die sich zum Spielen der gemeinschaftlichen “Player Celebration” eignen, bietet dieses neue Video rund um PlayStation Plus:

“Days of Play”-Sale und kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende

Auch dieses Jahr können sich PlayStation-Fans auf viele “Days of Play”-Angebote im PlayStation Store freuen. Darüber hinaus wird es auch ein Wochenende geben, an dem auch Spieler ohne PlayStation Plus-Abonnement in den Genuss der Online-Multiplayer-Modi ihrer PS4- und PS5-Spiele kommen.

Genauere Details zum Sale und zum Online-Multiplayer-Wochenende folgen in Kürze.