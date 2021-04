Sony rudert zurück! PlayStation Store für PS3 und PS Vita bleiben erhalten

Spieler können weiterhin Spiele für PS3 und PS Vita kaufen, denn Sony hat sich entschlossen den PlayStation Store für die beiden Plattformen nicht zu schließen.

The Last of Us 2: Ellie findet eine PS3. Die PlayStation 3 war die letzte Spielkonsole die herausgekommen ist, bevor die Apokalypse im Spiel ausgebrochen ist. (C) Naughty Dog, Sony