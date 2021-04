PlayStation Store für PS3, PSP und VITA abgedreht? – Xbox zieht Nutzen

Die PlayStation Stores für PS3, PlayStation Portable und PS VITA werden abgedreht. Das findet Xbox gut und macht Werbung für seine Sache, indem es für seine Bibliothek abwärtskompatibler Spiele wirbt.

Gears of War 3 ist auch via Xbox Cloud Gaming (Beta) am Smartphone (Android) spielbar. - Quelle: Microsoft; Bildmontage: DailyGame