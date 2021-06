Cyberpunk 2077: Multiplayer wieder bei CD Projekt Red in Entwicklung?

Cyberpunk 2077: Wann startet der Multiplayer-Modus? - (C) CD Projekt

Die letzten 6 Monate waren für CD Projekt schwierig. Trotz eines rekordverdächtigen Starts von Cyberpunk 2077 gab es viele Probleme beim Release, vor allem für PS4 und Xbox One. Die PC-Version war „spielbar“, auch wenn es immer wieder zu Abstürzen gekommen ist. Die Entfernung aus dem PlayStation Store hat das Fass zum Überlaufen für das Action-Adventure gebracht. Nun scheint es aber Grund zur Hoffnung für Fans zu geben: Durch eine Stellenanzeige wissen wir das ein Cyberpunk 2077 Multiplayer-Modus doch nicht abgesagt wurde.

Obwohl die Gerüchteküche bisher nicht gut über den geplanten Multiplayer-Bereich geköchelt hat, scheint es, dass die Pläne für den Multiplayer von Cyberpunk 2077 vorangetrieben werden. Zumindest kann man das aus einer Stellenanzeige herauslesen, in den ein Gameplay-Designer mit Erfahrung in „Narrative-, Multiplayer- und/oder Shooter“-Titeln sucht. In der Anzeige heißt es, dass der ausgewählte Kandidat an „den besten Multiplattform-AAA-RPGs“ arbeiten wird.

Die Spiele-Bibliothek von CD Projekt ist nicht groß, daher weiß man, dass es sich nur um Cyberpunk 2077 handeln kann. Und natürlich fehlt der Multiplayer für das Action-Rollenspiel noch immer, also weiß man was gespielt wird. Vor einigen Monaten war noch nicht klar ob das Spiel überhaupt noch einen Mehrspieler-Modus bekommen würde.

Cyberpunk 2077 Online oder doch gar The Witcher Online?

Natürlich können wir uns auch irren und es ist ein Witcher inspiriertes Multiplayer-Spiel in Arbeit, dass auf dem Erfolg der Netflix-Serie aufbaut. Die Chancen dafür stehen jedoch sehr gering.

Das Cyberpunk 2077 noch 2021 online geht scheint auch sehr unwahrscheinlich: Der Multiplayer wird wohl seinen Release im Jahr 2022 feiern. Wir werden wahrscheinlich nicht lange darauf warten müssen, um herauszufinden, woran CD Projekt nun arbeitet – außer an Patches und Hotfixes für Cyberpunk 2077.

Der Entwickler hat ohnehin andere Probleme, als die selbstgemachten Gerüchte zu kommentieren. Die gestohlenen Quellcodes von The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 wirren seit Februar auf Rechnern von Hackern herum. Angeblich haben diese vor das Spiel der Öffentlichkeit „frei zugänglich zu machen“, was vor allem für den PC-Markt bedeuten würde, dass man weniger Spiele verkaufen würde.

Cyberpunk 2077 ist jetzt für PC, Xbox One und PS4 (physisch) verfügbar. Eine PS5- und Xbox Series X/S-Version soll noch dieses Jahr folgen, der Multiplayer-Modus wohl erst 2022.