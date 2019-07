Share on Facebook

Seit CD Projekt RED einen Veröffentlichungstermin für sein nächstes RPG-Epos Cyberpunk 2077 bestätigt, liefert es jede Menge neuer Informationen. Schon fast täglich. Erst kürzlich haben wir erfahren das wir Story-NPCs und Kinder nicht angreifen können, dass der Entwickler Maryl Streep ins Spiel bringen möchte oder das ein Companion Lore Book zum Start veröffentlicht wird.

In einem kürzlichen Interview mit WCCF Tech sprach der Direktor für die Benutzeroberfläche, Alvin Liu, darüber, dass es mehrere Schwierigkeitsstufen gibt. Ähnlich wie in The Witcher 3: Wild Hunt wird es Einstellungen geben, die erfahrene und unerfahrene Spieler ansprechen. Liu verriet auch, wie der Hardcore-Modus aussehen wird.

„Am meisten Spaß macht meiner Meinung nach die Hardcore-Einstellung, in der wir die Benutzeroberfläche ausschalten, die Sie ebenfalls haben. Und das wird für viele Spieler eine echte Herausforderung. Zur gleichen Zeit, wenn Sie mehr Gelegenheitsspiele für die Geschichte spielen möchten und vielleicht keine Erfahrung mit Schützen haben, war dies ein großes Anliegen für uns.“ „Wir möchten eine Geschichte erzählen und vielleicht sind Sie ein großer Fan von The Witcher und es ist Ihnen unangenehm, einen Shooter zu spielen. Dafür stehen uns Einstellungen zur Verfügung. Wir haben sogar Waffen dafür. Wenn Sie sich an die Demo vom letzten Jahr erinnern, hatten wir eine Waffe namens Smart Gun, mit der Sie zielen können. Die Kugeln waren viel langsamer und normalerweise etwas schwächer. Aber wenn Ihr Zielen nicht Ihre Stärke ist, können Sie immer die intelligente Waffe in die Hand nehmen.“

Weitere interessante Details sind das dynamische Wetter, bei dem NPCs Schutz suchen, wenn es regnet. Angesichts der schmutzigen Night City ist natürlich auch mit saurem Regen zu rechnen.

„Night City ist eine sehr verschmutzte Stadt und wir erforschen auch solche Dinge, Verschmutzung und globale Erwärmung.“

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für Xbox One, PS4 und PC. Auf der E3 2019 wurde neues Gameplay-Filmmaterial hinter verschlossenen Türen gezeigt, aber CD Projekt RED wird es im August auf der PAX West der Öffentlichkeit zugänglich machen.