Im Rahmen der Nintendo Direct von der E3 2019 wurde heute die Switch-Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt angekündigt. Die Veröffentlichung für eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ist noch für 2019 geplant – dann feiert die Witcher-Serie gleichzeitig ihre Nintendo-Premiere.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition verfügt über alle jemals veröffentlichten Inhalte und Updates und bietet Spielern damit Zugriff auf die preisgekrönten Erweiterungen „Blood and Wine“ und „Hearts of Stone“. Je nach Spielweise kön problemlos mehrere hundert Stunden in der Welt des Monsterjägers Geralt von Riva verbringen.

The Witcher 3: Wild Hunt ist ein Rollenspiel, das in einer fantastischen, offenen Welt voller Abenteuer, Gefahren und Geheimnisse spielt und über 800 Auszeichnungen, darunter 250 Game of the Year-Awards, gewonnen hat. Als professioneller Monsterjäger Geralt von Riva müssen sich die Spieler auf den Weg machen, um das Kind der Prophezeiung zu finden – ein mächtiges Wesen, welches die Welt in eine spiralförmige Richtung der Zerstörung führen kann. Auf dem Weg dorthin wird der Hexer nicht nur vor gewaltigen Feinden stehen, sondern auch vor schwierigen Entscheidungen, deren Folgen sich durch die epische Geschichte des Spiels ziehen werden.

Die in diesem Jahr sowohl digital als auch im Handel erscheinende The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition wird mit dem Basisspiel sowie allen zusätzlichen Inhalten geliefert, der jemals veröffentlicht wurde. Dazu gehören sowohl die Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine, als auch alle 16 kostenlosen DLCs. Insgesamt bietet die Complete Edition über 150 Stunden Spielspaß, die damit erstmals wirklich mobil erlebt werden können. Das Spiel wird von Saber Interactive in enger Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED auf Nintendo Switch portiert.

Zusätzlich zur Softwarekarte, die den gesamten Inhalt der Complete Edition enthält, wird die Box auch mit einer Reihe von physischen Extras geliefert: Das Kompendium zum Hexenuniversum, eine Karte der Spielewelt und Aufkleber.

The Witcher 3: Wild Hunt ist das erste Spiel aus der Franchise, das auf einer Nintendo-Konsole veröffentlicht wird – und wird die Serie einem brandneuen Publikum vorstellen. Und jedem, der Geralt von Rivas letztes Abenteuer bereits gespielt hat, die Möglichkeit geben, dieses nun unterwegs erneut zu erleben. Die Veröffentlichung des Spiels auf Nintendo Switch wird auch den Status von Wild Hunt als meistverkaufter Titel der Serie weiter festigen, der derzeit mehr als die Hälfte der 40 Millionen verkauften Exemplare der Trilogie ausmacht.