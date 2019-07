Cyberpunk 2077 scheint eines der größten Spiele aller Zeiten zu sein. Irgendwie wartet die ganze Welt schon darauf. Wir haben einiges bisher in Stücken, aber kleinen Stücken, von der Welt gesehen. Wir wissen auch das die Geschichte nicht beim Basisspiel enden wird.

CD Projekt RED, der Entwickler, hat bereits über mögliche Erweiterungen gesprochen, die in Arbeit sind und die Reise fortsetzen werden. Aber das ist noch nicht alles! – Fast wie in einer Mediashop-Werbung. – The World of Cyberpunk 2077 wird dir eine Extraportion geben, wenn du das möchtest.

Der ursprüngliche Schöpfer sprach bereits davon, die Lücke zwischen Cyberpunk 2077 und dem ursprünglichen Tabletop-Spiel, auf dem es basiert, zu schließen, aber dank Amazon haben wir jetzt ein Datum für The World of Cyberpunk 2077 für diejenigen, die noch mehr über die Geschichte wissen wollen. Als Kindle-Version bekommt man die englische Ausgabe für 22,35 Euro, das gebunde Buch kostet 35,26 Euro in der Vorbestellung.

Beschreibung auf Amazon:

Ein aufschlussreiches, faszinierend gestaltetes, farbiges Hardcover, das die Leser in die futuristische Großstadt Night City entführt – das Epizentrum des pulsierenden neuen Action-Rollenspiels von CD Projekt Red. Tauchen Sie ein in das Jahr 2077, eine Welt voller dystopischer Metropolen, in der Gewalt, Unterdrückung und Cyberware-Implantate nicht nur alltäglich sind – sie sind das notwendige Werkzeug, um voranzukommen. Erforschen Sie prägnante Überlieferungen und entdecken Sie, wie der wirtschaftliche Niedergang der Vereinigten Staaten zu einer lähmenden Abhängigkeit von verschlagenen Unternehmen führte und den Freistaat Kalifornien zur Welt brachte. Erkunden Sie die verschiedenen Stadtteile, Banden und die Geschichte von Night City. Erfahren Sie alles über die Technologie von morgen und erforschen Sie die Kybernetik, Waffen und Fahrzeuge von Cyberpunk 2077. Dark Horse Books und CD Projekt Red präsentieren The World of Cyberpunk 2077 – eine umfassende Untersuchung der reichen Überlieferungen von Cyberpunk 2077. In diesem aufwendig zusammengestellten Band finden Sie alles, was Sie über die Geschichte, die Charaktere und die Welt der lang erwarteten Nachfolger wissen müssen von den Machern der Videospielserie The Witcher.

Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.