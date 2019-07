Der Cyberpunk 2077-Questdesigner Mateusz Tomaszkiewicz verrät, dass er Meryl Streep gerne ins Spiel bringen würde. Wenn die Entwickler-CD Projekt RED den Hollywood-Star im Science-Fiction-Rollenspiel besetzen könnte, würde sie sich Keanu Reeves anschließen, die im kommenden Spiel den Rockstar Johnny Silverhand spielt.

Im Gespräch mit dem britischen Einzelhändler GAME auf der E3 2019 wurde Tomaszkiewicz nach der überraschenden Ankündigung von Keanu Reeves gefragt, welche anderen berühmten Schauspieler er gerne in Cyberpunk 2077 sehen würde. Der Entwickler sagt, dass er Meryl Streep und ihre Leistung als Redakteurin eines Modemagazins in Der Teufel trägt Prada gerne im Spiel hätte.

„Es wäre großartig, sie als eine der Figuren im Spiel zu haben.“

Tomaszkiewicz schlug auch vor, dass Streep „eine der großen Unternehmenscharaktere im Spiel sein könnte. Ich kann mir das vorstellen.“

Viel zu tun, für Meryl Streep

Während CD Projekt RED interessiert sein könnte, ist Streep eine sehr beschäftigte Frau. Sie ist in HBOs Big Little Lies zu sehen und hat sich auch angemeldet, um in einem Netflix-Thriller mit dem Titel The Laundromat, einem weiteren Netflix-Streifen mit dem Titel The Prom, mitzuspielen, und sie spielt eine Rolle in der neuen Adaption von Little Women. Allerdings hat Keanu Reeves mit John Wick 3 und Always Be My Maybe genau so viel zu bieten, und er hatte Zeit, die zweithäufigste Menge an Dialogen im Spiel aufzunehmen.

Wenn es CD Projekt RED gelungen wäre, Streep ins Spiel zu bringen, müsste ihr Charakter wahrscheinlich in DLC hinzugefügt werden. Der Entwickler hat angekündigt, DLC-Erweiterungen für Cyberpunk 2077 zu planen und Inhalte nach dem Start wie für The Witcher 3: Wild Hunt zu veröffentlichen. Streep könnte ein großer Teil dieser Erweiterungen sein, wenn sie die Zeit findet.

Noch mehr Hollywood-Schauspieler in Cyberpunk 2077?

Wenn Streep und der Entwickler keinen Zeitplan ausarbeiten können, ist dies möglicherweise keine große Sache. Mike Pondsmith, der Schöpfer der Cyberpunk-Serie, hat ja gesagt, dass Reeves möglicherweise nicht der einzige Hollywood-Schauspieler ist, der die Hauptrolle spielt. Sofern Tomaszkiewicz nicht ein spektakuläres Doppelbluffen ausführt, ist es unwahrscheinlich, dass Streep an dem Spiel gearbeitet hat. Beim Start von Cyberpunk 2077 kann es jedoch durchaus zu einer oder zwei überraschenden berühmten Cameo-Aufführungen kommen. Man muss ja nicht alles verraten.

Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.