So abscheulich Night City in Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED auch sein mag, der Art von Gewalt, die Protagonist V begehen kann, sind einige Grenzen gesetzt. Im Grunde kann man gegen alle Arten von Menschen kämpfen und sie töten, aber nicht Kinder oder NPCs, die für die Verschwörung von entscheidender Bedeutung sind.

Entwickler CD Projekt RED antwortete auf eine entsprechende Facebook-Anfrage des Reddit-Benutzers masoncool4566.

Die Antwort lautete: „Sie können keine Kinder oder NPCs angreifen, die mit der Verschwörung in Verbindung stehen. Ansonsten können Sie aggressiv gegenüber den meisten Menschen sein, die Sie treffen.“

Der Entwickler bestätigte dies PCGamer per E-Mail. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass man in Schwierigkeiten geraten kann, wenn man Probleme in bestimmten Gebieten (z. B. von Banden oder der Polizei kontrollierte Gebiete) hat.

Der Drang, eine psychotische Version von V zu verkörpern, mag stark sein, und es wird viele Möglichkeiten geben, dies zu tun, wie die E3 2019-Gameplay-Demo beweist. Möglicherweise möchte man es jedoch gelegentlich zurückrufen.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für Xbox One, PS4 und PC. Erst kürzlich berichteten wir: Cyberpunk 2077 frisst Festplatten-Speicherplatz wie Homer Simpson Donuts!