Advertisment

Battlefield 2042: Ursprüngliches Spiel-Konzept über den Haufen geworfen?

Laut einem Insider soll das jetzige Battlefield 2042 "nur" 15 Monate lang in voller Produktion gewesen sein. Wie geht es weiter mit dem Franchise?

Battlefield 2042 feierte seinen Release am 19. November 2021. Für EA Play-Abonnenten bereits am 12. November. - (C) EA, DICE

Das Wichtigste in Kürze Ursprünglich sollte das neue Battlefield ein Battle Royale-Shooter werden

Die tatsächliche Voll-Produktion soll erst im August 2020 gestartet worden sein

Battlefield 2042 eine Vorbereitung für das Franchise auf "Hero-Shooter"?