Auch wenn BioWare’s Anthem den Erwartungen noch recht mild gerecht wird, in den UK-Charts reicht es auch in der zweiten Woche der physischen Verkäufe für Platz 1.

Laut UKIE/GfK verzeichnet der Loot-Shooter in Woche 2 einen Umsatzrückgang von 71%, allerdings reicht es aus um FIFA 19 auf Platz 2 zu halten. Neu in den Charts ist unter anderem Dirt Rally 2.0 an sechster Stelle (59% PS4-Anteil). Der neue Beat’em Up-Titel, Dead or Alive 6, erreichte nicht die TOP 10 bei den physischen Verkäufen, es reichte nur für Platz 21.

Hier die britischen Top 10 der letzten Woche:

01. (01. Vorwoche) Anthem

02. (03.) FIFA 19

03. (02.) Far Cry New Dawn

04. (NEU) The LEGO Movie 2 Videogame

05. (04.) Red Dead Redemption 2

06. (NEU) Dirt Rally 2.0

07. (05.) Metro Exodus

08. (08.) Mario Kart 8 Deluxe

09. (10.) Super Smash Bros Ultimate

10. (NEU) Trials Rising: Gold Edition

Quelle: GamesIndustry