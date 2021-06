Age of Empires 4: Release-Termin, Pre-Order und neuer Trailer vorgestellt

Das offizielle Wallpaper zeigt uns neben Jeanne d'Arc noch viele weitere, historische Figuren. © Microsoft, Relic Entertainment

Die Xbox & Bethesda Showcase am Tag 2 der E3-Spielemesse zeigte uns eine riesige Auswahl an Spielen. Angefangen mit einem Trailer zur Halo Infinite Kampagne und kostenlosem Multiplayer und 10 weiteren Bethesda-Spielen für Xbox-Game-Pass-Abonnenten bis hin zum gewaltigen Skyrim-In-Space-Titel Starfield. Im Anschluss an die Show nahmen die Entwickler von Relic Games ihren Platz ein, um uns ihren neuen Trailer von Age of Empires 4 vorzustellen und dessen Release mit 28. Oktober 2021 nun offiziell zu verkündigen. Seit gestern Abend lässt sich das Spiel auch über den Microsoft Store oder auf Steam vorbestellen. Xbox-Game-Pass-Abonnenten bekommen Relic Games neuen Titel ebenfalls gleich am ersten Tag. Wer sich bis dahin nicht mehr gedulden kann, hat die Möglichkeit, über das Insider-Programm einen Beta-Zugriff zu erhalten.

AoE4 Trailer zeigt Jeanne d’Arc und historische Schlachten

Neben den bereits bekannten Inhalten wurden uns mit den Franzosen und Abbasiden zwei weitere Zivilisationen vorgestellt. Außerdem zeigte uns der Trailer neben Seegefechten auch Kämpfe auf Pferden, Kamelen oder etwa Elefanten. 16 Jahre nach Veröffentlichung des letzten Serienteils freuen wir uns, endlich wieder mit real existierenden Persönlichkeiten wie Jeanne d’Arc an epischen, historischen Schlachten teilnehmen zu können.

Mehr zu Age of Empires 4

In einem älteren Artikel konnten wir zudem bereits feststellen, dass die Entwickler gänzlich auf Mikrotransaktionen im Spiel verzichtet haben.