Age of Empires 4: Beta startet in Kürze – Alle Infos zur Anmeldung

Bis heute gab es noch keine detaillierten Informationen über die geplante Beta von Age of Empires 4. Doch jetzt geht alles sehr schnell.

Age of Empires 4: Auf in die Schlacht! Die Closed Beta startet bereits am 5. August. - (C) Relic Entertainment, World's Edge, Microsoft

Das Wichtigste in Kürze Die offizielle geschlossene Beta von Age of Empires 4 läuft von Donnerstag, 5. August bis Montag, 16. August .

Wie man sich anmeldet erfährt ihr hier!

Nur Age of Empires-Insider haben Zugang