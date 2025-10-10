Age of Empires 5 soll mit Unreal Engine entstehen – Hinweise auf Entwicklung verdichten sich

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf der offiziellen Microsoft-Karriereseite sind gleich zwei Stellenausschreibungen von World’s Edge aufgetaucht, dem Studio hinter der Age of Empires-Marke. Gesucht werden ein „Senior Unreal Engineer“ sowie ein „Principal Unreal Engineer“ – beide mit Fokus auf die Weiterentwicklung der hauseigenen Tech-Stack für zukünftige Age of Empires-Titel – also Age of Empires 5.

In der Ausschreibung heißt es, man suche jemanden mit „nachgewiesener Erfahrung in der Unreal Engine“ und der Fähigkeit, sowohl selbst zu programmieren als auch externe Teams zu leiten. Der zukünftige technische Leiter soll sicherstellen, dass die kommenden Age of Empires-Spiele „neue Features in unsere Unreal-Titel integrieren können“ – ein ziemlich deutlicher Hinweis auf eine komplette Engine-Umstellung.

Was das bedeutet

Bislang liefen Age of Empires IV und seine Vorgänger auf der hauseigenen Relic-Engine (bzw. Varianten davon). Dass World’s Edge nun gezielt nach Unreal Engine-Spezialisten sucht, lässt kaum Zweifel offen: Das nächste Spiel aus der Reihe wird mit Unreal Engine entwickelt.

Zugleich deutet alles darauf hin, dass Relic Entertainment, das Studio hinter Age of Empires IV, diesmal nicht an Bord ist. Damit könnte World’s Edge erstmals direkt die Hauptverantwortung übernehmen – eventuell gemeinsam mit externen Partnern.

Über das Szenario des neuen Teils ist noch nichts bekannt. Doch die Community spekuliert bereits: Viele Fans wünschen sich ein Age of Empires V, das zurück in die Antike oder ins Mittelalter führt – Epochen, die zu den beliebtesten der Reihe zählen. Und 2027 bietet sich geradezu an: Dann feiert das Franchise sein 30-jähriges Jubiläum. Eine Rückkehr zu den Wurzeln wäre also nicht nur nostalgisch, sondern auch marketingstrategisch perfekt. Ob ein neues Spiel bis dahin schon fertig sein kann? Das „aktuelle“ Age of Empires 4 erschien am 28. Oktober 2021 für Windows PC. Seitdem hat man nichts über einen Nachfolger gehört.

Age of Empires V in Entwicklung

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung von Microsoft oder Xbox Game Studios. Doch die Stellenausschreibungen sprechen eine klare Sprache. Wenn sich die Hinweise bestätigen, dann erwartet uns mit Age of Empires 5 ein technisch moderner, visuell beeindruckender und vielleicht auch spielmechanisch frischer RTS-Neuanfang.

Bis dahin heißt es: Geduld bewahren … und Ressourcen sammeln. Immerhin hat die Echtzeit-Strategie-Spielreihe ihre Fangemeinde über die Jahrzehnte erhalten.

