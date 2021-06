Halo Infinite: Epische Kampagne und kostenloser Multiplayer angekündigt

Halo Infinite: Der Multiplayer wird für Xbox-Konsolen kostenlos werden. - (C) 343 Industries

Kaum zu glauben, aber der letzte Release von Halo war mit dem fünften Hauptspiel vor sechs Jahren. Ursprünglich sollte Halo Infinite zum Release der Xbox Series X/S starten, wurde aber verzögert und erscheint nun „Holiday 2021“ (November oder Dezember 2021). Wie erwartet zeigte man Halo Infinite auf der E3-Show von Xbox, um weitere Details zu Kampagne und Multiplayer zu teilen.

Halo Infinite hat eine längere E3-Geschichte. Der Ego-Shooter von 343 Industries wurde auf der E3 2018 enthüllt und Fans der Serie warten seitdem. Und die Dinge dürften nun am richtigen Weg sein, damit der Release-Termin für Ende 2021 halten wird.

Dank eines neuen Gameplay-Trailers der E3 2021 haben wir nun mehr über Kampagne und Multiplayer von Halo Infinite erfahren. Dementsprechend wurde auch der Multiplayer-Modus im Spiel präsentiert. Als hätte Quake den Enterhaken von Link (aus The Legend of Zelda) geklaut um mit Thors Hammer durch die Gegend zu laufen.

An reichlich Action wird es dem Multiplayer wohl nicht fehlen, wie das obere Video gezeigt hat.

Eine der großen Neuigkeiten war, dass Halo Infinite Multiplayer kostenlos spielbar sein wird.

Halo Infinite: Der Master Chief wird in der Kampagne nicht alleine sein!

Der Trailer zur epischen Kampagne untersuchte weiter die Idee, dass Master Chief in diesem Kampf nicht allein sein wird. Der stimmungsvolle Film beginnt mit Chief in einer schrecklichen und scheinbar tödlichen Situation, bevor eine weitere Bombe über Cortanas Schicksal geworfen wird. Chief trifft eine neue KI, die hilft, die Lücken zu füllen, während der ikonische Protagonist darum kämpft, zu verstehen, was passiert. Die neue KI schließt sich Chief für die kommende Mission an, während er seine Pläne anpasst und sich auf jede mysteriöse Herausforderung vorbereitet, die vor ihm liegt.

Halo Infinite befindet sich in der Entwicklung für PC, Xbox One und Xbox Series X/S und wird dieses Jahr veröffentlicht. Natürlich wird der Shooter ab Tag 1 im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Bei 343 Industries wurde vor Kurzem der Vorwurf von Crunch-Kultur über ein chinesisches Videoportal verbreitet. Ob daran etwas dran ist konnte bis heute nicht verifiziert werden.