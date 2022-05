Zelda: Breath of the Wild – Mit diesem Trick kann man nicht fallen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - ©NIntendo

Noch immer entdecken wir Neues in dem gigantischen Nintendo Switch Launch Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild. So hat nun ein Spieler, eine für vermutlich die meisten unbekannte Möglichkeit der Steuerung entdeckt, dass Link nicht mehr von Vorsprüngen bei Felsen oder Plattformen hinunterfällt. Dies dürfte den meisten Spielern neu sein.

ZL-Taste

Schon seit über fünf Jahren auf dem Markt und mit unzähligen Spielstunden von Millionen von Spielern gespielt: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Und noch immer wird etwas neues entdeckt. Wie die Möglichkeit bei dem beim Drücken der ZL-Taste es unmöglich von Vorsprüngen ist zu fallen. Dies dürfte den meisten unbekannt sein, wie die Reaktionen und Kommentare von dem Video erkennen lassen.

Trotzdem gutes Timing

Auch wenn es für viele zu spät zu sein scheint, diese Möglichkeit in The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch anzuwenden, ist es kein Grund den Kopf hängen zu lassen. Ganz bestimmt wird diese Animation im Nachfolger des Monster-Titels wiederverwendet werden und spätestens dann wird Link viel weniger von den Klippen von Hyrule stürzen.

Breath of the Wild 2

Der noch namenlose Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint erst 2023 für die Nintendo Switch. Ursprünglich ging man davon aus, dass das Open World-Action-Adventure vor Weihnachten 2022 erscheinen wird. Immerhin ist es schon mehr als 1000 Tage her, dass das Spiel angekündigt wurde. Erst vor kurzer Zeit haben wir mehr zu den neuen Fähigkeiten von Link erhalten.

Aber auch in der Story werden die optischen Inhalte eine gewaltige Rolle spielen. Abseits von der ganzen, interessanten Entwicklung, haben manche den Verdacht, dass der The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wegen der kommenden Nintendo Switch Pro zurückgehalten wird. Das kommt daher, da man vermutet, dass der gigantische Titel mehr Hardware-Power benötigen wird, als es die aktuelle Nintendo Switch Konsole vermag. Auch wurden wieder neue Patente angemeldet.

