Xbox startet das lang erwartete große Dashboard-Update

Die langersehnte Überarbeitung des Xbox Dashboards beginnt heute mit der Einführung auf Xbox Series X/S und Xbox One.

Microsoft beginnt mit der Veröffentlichung des neuen Dashboard-Updates für Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S. Seit Monaten hat das Unternehmen über sein Insider-Programm Feedback von Xbox-Benutzern gesammelt, um herauszufinden, welche Verbesserungen sich die Spieler für ihren Startbildschirm wünschen. Nun ist es Zeit, dass diese Verbesserungen die Konsolen erreichen und ein bisher unvergleichliches Xbox-Benutzererlebnis bieten.

In einem Beitrag (“Welcome To Your New Xbox Home” auf der offiziellen Xbox-Website hat Microsoft alle Änderungen vorgestellt, die du in diesem bevorstehenden Update für das Xbox-Home sehen wirst. Ein wesentliches Ziel dabei war es, den Zugriff auf deine Spielebibliothek, den Xbox Game Pass und den Microsoft Store über einen einzigen Bildschirm zu vereinfachen.

Zusätzlich wurde mehr Platz für Hintergründe geschaffen, sodass du dein Dashboard noch individueller gestalten kannst. Dieses neue Setup ermöglicht einen viel einfacheren Zugang zu wichtigen Apps und gibt dir gleichzeitig mehr Freiheit, dein Gaming-Erlebnis zu personalisieren.

“Ihr Feedback hat uns gezeigt, dass ihr mehr Platz für benutzerdefinierte Hintergründe oder Spielgrafiken, schnellere Navigationsmöglichkeiten und mehr Personalisierung wünscht”, erklärt Ivy Krislov, Senior Product Manager Lead bei Xbox. “In den letzten acht Monaten seit der ersten Veröffentlichung haben wir Änderungen vorgenommen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und ein neues Home zu schaffen, das sich frisch anfühlt, den Fokus auf deine Spiele und Apps legt und Platz für schöne Hintergründe schafft.”

Xbox Dashboard-Update: Wann geht es los?

Das neue Xbox-Dashboard-Update rollt ab heute, dem 26. Juli 2023, für einige Benutzer auf Xbox One und Xbox Series X/S aus. Beachte jedoch, dass dieses Update nicht allen Xbox-Benutzern gleichzeitig zur Verfügung gestellt wird. Daher kann es sein, dass du “einige Wochen warten musst, bis du es in die Hände bekommst”, wie Microsoft weiter erklärt.

Doch keine Sorge, bald wirst auch du das neue Dashboard auf deiner Xbox erleben können.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Schnellzugriffsmenü erleichtert den Zugriff auf Bibliothek, Microsoft Store, Xbox Game Pass, Suche und Einstellungen.

den Zugriff auf Bibliothek, Microsoft Store, Xbox Game Pass, Suche und Einstellungen. Mehr Platz für personalisierten Hintergrund , einfachere Layouts, zuletzt gespielte Spiele unten.

, einfachere Layouts, zuletzt gespielte Spiele unten. Option zum Anpassen des Hintergrunds an zuletzt gespieltes Spiel.

an zuletzt gespieltes Spiel. Verbesserte Spieleerkennung mit kuratierten Listen.

mit kuratierten Listen. Individuelle Gestaltung mit Lieblingsspielen , Gruppen und Systemgruppen.

, Gruppen und Systemgruppen. Aktualisierte “Freunde und Community-Updates”.

Watch & Listen-Spotlight zeigt Unterhaltungs-Apps und Inhalte.

Freue dich auf ein erfrischendes und personalisiertes Spielerlebnis mit dem neuen Xbox-Dashboard. Die lange Wartezeit hat ein Ende, und Microsoft hat zugehört, um dein Gaming noch angenehmer und intuitiver zu gestalten. Erst kürzlich haben wir euch berichtet, dass ein neuer Xbox-Controller kommen wird. Außerdem ist der Hardware-Umsatz bei Xbox im letzten Quartal um 13 Prozent gesunken. Ob sich das mit dem Release von Starfield im September ändern wird? Die Zeit wird es zeigen.