Xbox-Hardware-Umsatz im letzten Quartal um 13% gesunken

Die finanziellen Ergebnisse von Microsoft für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 sind da und das Unternehmen verzeichnet einen Umsatz von 56,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von acht Prozent. Auch der Nettogewinn ist um 20 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Nur der Xbox Umsatz sieht nicht so rosig aus.

Auf der Xbox-Seite ist der Umsatz für Konsolen-Hardware um 13 Prozent gesunken. Der Umsatz aus Xbox-Inhalten und -Diensten wie Game Pass hingegen ist um fünf Prozent gestiegen, obwohl Microsoft in dieser Kategorie einen Anstieg im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich erwartet hatte. Der gesamte Umsatz aus dem Gaming-Bereich ist nur um ein Prozent gestiegen.

Xbox Series X/S fehlen die exklusiven Titel

Bei einer Investorenkonferenz (über The Verge) nannte die Finanzchefin Amy Hood eine “Schwäche in der Leistung von First-Party- und Third-Party-Inhalten” als Grund für die aktuellen Zahlen. Interessanterweise stiegen jedoch die Spielstunden auf Game Pass laut Microsoft-CEO Satya Nadella um 22 Prozent, aber aktuelle Abonnentenzahlen wurden nicht bekannt gegeben.

Wichtiges Detail: Seit letztem Jahr hat Microsoft keine neuen Zahlen für Xbox Game Pass-Abonnenten mehr herausgegeben, auch nicht in diesem aktuellen Finanzbericht. Mit Stand Januar 2022 waren es 25 Millionen Mitglieder. Wahrscheinlich ist diese Zahl gestiegen, nachdem auch die Spielstunden mehr wurden. Jedoch scheint es so, als würde der Anstieg neuer Abonnenten nicht mehr so hoch sein wie die Jahre zuvor.

Starfield und Forza Motorsport könnten Umsatz-Wende bringen

Tatsächlich könnte sich das Blatt im Herbst für Xbox wenden. Mit Starfield und Forza Motorsport stehen zwei potenzielle Kandidaten für Mehrumsatz (auch an Hardware) an. Nachdem Bethesda-Spiele zukünftig nur noch Konsolenexklusiv für Xbox erscheinen, dürfe es einige Gamer geben, die zuschlagen werden.

Aktuell legt Mitbewerber Sony nach und bietet seine PlayStation5 zu einem günstigeren Preis an. Sehr wahrscheinlich, weil im Herbst eine “PS5 Slim” kommen wird.